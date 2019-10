Quel est le meilleur moment pour commencer à faire de l’activité physique? Maintenant

4 / 5

Nestor Rizhniak/Shutterstock

L’activité récente est plus importante

Cependant, notre corps vieillissant peut également s’adapter à une activité croissante. Et quand il s’agit d’exercice et de santé, ce que vous avez fait dernièrement est plus important que ce que vous avez fait il y a des années ou des décennies.

Une étude portant sur plus de 300 000 hommes et femmes âgés de 50 à 71 ans vivant aux États-Unis a réparti les participants en maintainers (niveau élevé d’activité tout au long de la vie), decreasers (activité élevée lors de l’adolescence et faible à l’âge adulte) et increasers (activité faible lors de l’adolescence et élevée à l’âge adulte).

Des trois groupes, c’est chez les maintainers que le risque de décès prématuré est le plus faible, mais les increasers ont un avantage semblable. Les decreasers ne s’en sont pas mieux sortis que les gens qui ont été inactifs toute leur vie.

Lorsqu’on examine la quantité d’activité physique globale (comprenant les activités récréatives et les activités professionnelles), des résultats similaires ont été observés chez 15 000 personnes au Royaume-Uni.

Encore une fois, ce qui importait le plus, c’était la quantité d’activités que les gens avaient pratiquées récemment, et non il y a 25 ans. Ceux qui avaient augmenté leur niveau d’activité physique présentaient le risque le plus faible de décès prématuré, même si leur niveau d’activité était déjà élevé au départ. De plus, les personnes atteintes d’une maladie cardiaque ou d’un cancer ont bénéficié d’une amélioration de leur espérance de vie au même titre que les autres.