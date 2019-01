Alors que la population vieillit, les aînés font preuve d’imagination en s’associant et en cohabitant pour s’entraider.

Retraité de la Société de transport de l’Outaouais, Jacques apprécie la formule de jumelage offerte par les Habitations partagées, tout comme l’aide financière qui en découle. Mais ce n’est pas tout. « À 66 ans, il y a certaines tâches que je commence à avoir du mal à faire. Si je ne suis plus capable de passer la souffleuse, je vais demander un locataire qui peut me donner un coup de main. Cela fera partie de mes critères inscrits dans le protocole d’entente de location. »

Depuis ce jour, Jacques et Hélène sont membres de l’organisme et hébergent des locataires dont les antécédents sont toujours vérifiés. Si Mauro, mi-cinquantaine, habite avec eux depuis maintenant neuf ans, d’autres ne restent que quelques mois, la durée d’un contrat ou le temps de terminer leurs études.

2 / 8

Rawpixel.com/Shutterstock

Rester plus longtemps à la maison

Jacques est convain­­cu que cette forme d’échange de bons services va lui permettre de rester plus longtemps à la maison. À tel point qu’il s’est rallié à l’organisme pour devenir par la suite président de son conseil d’administration.

L’année dernière, les Habitations partagées ont reçu 93 inscriptions pour leur service de jumelage, mené 63 entrevues et, finalement, effectué 14 jumelages. « J’aime ce concept ! Je remarque que les baby-boomers veulent davantage garder leur maison et cherchent de l’aide pour y arriver, dit-il. Et puis, cela coûtera moins cher à l’État ! »

En 2013, les 65 ans et plus représentaient 15 % de la population canadienne et 17 % de la population québécoise. L’Institut de la statistique du Québec prévoit qu’en 2056 près du tiers des Québécois seront âgés de 65 ans et plus. Si le nombre d’aînés à faible revenu est en baisse depuis trois décennies, des écarts subsistent encore entre les sexes, de même qu’entre les personnes vivant seules et les autres.

À ce titre, le taux de faibles revenus en 2008 était deux fois plus élevé chez les 65 ans et plus vivant seuls (8,8 %) que chez l’ensemble des aînés (4,2 %). Pour cette raison, et parce qu’elle permet de briser l’isolement, des aînés se tournent désormais vers la cohabitation.

Cette réalité n’est pas unique au Québec. Aujourd’hui, 92,3 millions d’Européens ont plus de 65 ans, deux fois plus que dans les années 1960. Or, un nombre croissant d’entre eux ­explorent aussi de nouvelles voies pour éviter la maison de retraite.

Les aînés sont parmi les plus vulnérables. (Re)découvrez l’histoire de Veronika Piela, une femme placée contre son gré dans un centre d’hébergement et dépouillée de ses droits.