10 expériences tactiles pour développer le sens du toucher

Touchez avec les mains et les lèvres

Sur toute sa surface, notre peau renferme des récepteurs et des terminaisons nerveuses qui nous permettent de percevoir le chaud et le froid, le doux et le rugueux, l’humide et le sec… Ces récepteurs ne sont pas répartis de façon homogène. Le visage et les mains sont les plus richement pourvus. Si l’on dessine une silhouette humaine en fonction de ces critères, on obtient une figure ayant d’immenses mains, un grand visage à la bouche disproportionnée, des petits membres, des petits pieds et un dos plus réduit que le torse. Cette densité particulière de capteurs sensoriels fait que l’on perçoit différemment les sensations selon que l’on touche avec les mains, les pieds ou les lèvres.

