Voici pourquoi certaines personnes sont plus chatouilleuses que d’autres

Look Studio/Shutterstock

Que faire si quelqu’un n’arrête pas de vous chatouiller et que vous détestez ça?

Si le chatouillement est fait en toute innocence, essayez d’en parler à cœur ouvert. Discutez-en lorsque les choses vont bien et non en plein milieu d’une chicane si vous voulez que votre partenaire comprenne vraiment ce que vous dites. Katie Lear recommande de mettre l’accent sur comment vous vous sentez – et non sur ce que l’autre a fait de mal. Voici un exemple de ce que vous pourriez dire: «Je panique vraiment et je sens que je n’ai plus le contrôle quand tu me chatouilles après que je t’ai demandé d’arrêter. Ne me chatouille plus s’il te plaît.»

Gardez à l’esprit que votre douce moitié utilise peut-être le chatouillement comme façon de resserrer les liens du couple. «Parce que chatouiller est tellement une expérience normale entre parents et enfants, certaines personnes grandissent en considérant le chatouillement comme une expression d’amour et d’affection, indique-t-elle. En parler sur un ton espiègle et sans accuser peut aider votre partenaire à comprendre votre situation, mais sans pour autant l’humilier et nuire à votre intimité.»

Il existe tellement d’autres façons de dire «je t’aime» sans avoir à prononcer ces mots!