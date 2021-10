9 façons devenir plus fort grâce aux baisers

Comme un bon câlin peut mettre du soleil dans votre journée, embrasser pourrait à son tour apaiser la migraine, ajoute la Dre Ross. Le relâchement de toutes les hormones de bien-être par le baiser peut contrer la mauvaise humeur et le stress, deux éléments qui contribuent aux maux de tête. De plus, le fait de recevoir de l’attention peut apaiser la douleur. Cela n’éliminera pas une migraine provoquée par des facteurs biologiques, mais cela pourrait vous permettre de mieux supporter la douleur.

Monkey Business Images/Shutterstock

Le plus long baiser de tous?

En 2013, un couple thaïlandais, Ekkachai et Laksana Tiranarat, a décroché un record du plus long baiser, soit plus de 58 heures et demie ininterrompues. Ils ont débuté le 12 février 2013 et terminé le jour de la Saint-Valentin! Ouf! Ils ont d’ailleurs battu leur propre record, ce qui fait d’eux l’équipe triomphale du baiser.

