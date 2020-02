Exercices faciaux pour rajeunir votre visage

Bonne nouvelle pour les adeptes de beauté en manque de fontaine de Jouvence: la gymnastique faciale peut rajeunir votre visage de quelques années.

COURTESY FRANCES JANISCH FOR FACELOVE

Il se peut que vous n’ayez pas besoin de vous ruer sur la première seringue chargée de Botox; une nouvelle étude menée par l’Université Northwestern vient en effet de révéler que 30 minutes par jour d’exercices faciaux (ou au moins quelques fois par semaine) rajeuniraient votre apparence en vous donnant des joues plus pleines et plus fermes.

C’est une excellente nouvelle pour les femmes très attachées à la beauté naturelle et qui n’ont pas envie de dépenser une fortune en produits de beauté. Ces exercices fonctionnent-ils pour toutes les femmes? Vous serez ravie d’apprendre que, aux dires des dermatologues, toutes les femmes qui participaient à cette étude paraissaient en moyenne avoir rajeuni de trois ans après 20 semaines d’exercice.

Vous avez hâte de faire nos exercices faciaux à la maison? Ils sont assez simples et nous en avons parlé à Heidi Frederick, la fondatrice de FaceLove, une entreprise de beauté spécialisée dans la mise en forme du visage.

