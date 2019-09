9 signes muets d’une carence en iode

Votre apport en iode est-il suffisant? Que se passe-t-il si ce n’est pas le cas? Découvrez les signes avertisseurs de la carence en iode.



Si vous ne savez pas grand-chose sur l’iode minéral, vous devriez vous informer, car il est vraiment indispensable à votre santé. «L’iode est nécessaire à la production des hormones thyroïdiennes qui règlent la croissance, le développement et le métabolisme», dit Elizabeth Ward, titulaire d’une maîtrise en sciences, diététiste agréée, auteure de Expect the Best.

Puisque l’organisme ne fabrique pas l’iode lui-même, cet oligo-élément est considéré comme essentiel par Santé Canada. Les besoins en iode varient en fonction des stades la vie. Les adultes ont besoin de 150 microgrammes (mcg) d’iode par jour, selon Les Diététistes du Canada. Pendant la grossesse, les besoins montent à 220 microgrammes par jour, et à 290 microgrammes par jour pour une femme qui allaite.

Le sel iodé procure de l’iode, mais il y a d’autres sources. Parmi elles, on compte les poissons de mer et les fruits de mer sauvages ou d’élevage, le lait, le fromage, les œufs et les légumes cultivés dans un sol riche en iode. «Les spécialistes recommandent la consommation d’au moins 227g de produits de la mer par semaine pour les adultes, et de 227g à 340g par semaine pour les femmes enceintes et allaitantes», dit Ward.

Les algues et légumes marins procurent aussi de l’iode, ajoute Isabel K. Smith, titulaire d’une maîtrise en sciences, diététiste agréée à New York. Mettez au menu des aliments qui vous procureront votre dose d’iode.

