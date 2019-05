Sueurs nocturnes : 14 explications médicales

5 / 15

ADragan/Shutterstock

Infections

Des infections, tout particulièrement la tuberculose, peuvent causer de la transpiration nocturne. Pour le département canadien de santé publique, cette maladie s’accompagne souvent de fièvre qui déclenche des sueurs nocturnes et des frissons, une perte de poids et d’appétit et une toux qui peut durer plus de trois semaines.

D’autres infections d’origine bactériennes, l’ostéomyélite (inflammation des os et de la moelle osseuse) et l’endocardite (inflammation des valves cardiaques) sont parfois à l’origine de telles sueurs, note l’Institut de cardiologie de Montréal.

