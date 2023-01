12 questions à poser à son médecin avant de prendre des antibiotiques

Oleg Elkov/Shutterstock

Si j’ai déjà eu une réaction à ce médicament dans le passé, est-ce que ça signifie que j’y suis allergique?

Une allergie à un antibiotique signifie non seulement que vous devez éviter ce médicament, mais aussi que vous devez éviter les autres antibiotiques faisant partie de la même famille de médicaments, selon Norman Tomaka. Mais le simple fait d’avoir eu une réaction quand vous étiez plus jeune ne veut pas nécessairement dire que vous devez éviter ce médicament aujourd’hui. Par exemple, votre organisme pourrait être capable de tolérer un type de pénicilline moins similaire à celui ayant provoqué une réaction chez vous.

De plus, votre allergie n’en était peut-être pas une après tout; l’ampicilline, notamment, peut causer chez les enfants des éruptions cutanées liées à la libération d’histamine plutôt qu’à une allergie. Notez que des effets secondaires comme la nausée et les vomissements sont normaux et non des signes d’une allergie. Vous devriez toujours vous faire prescrire un médicament avec lequel vous vous sentez à l’aise, mais ça pourrait valoir la peine de consulter éventuellement pour vérifier si vous êtes vraiment allergique. «Un malade en consultation externe souffrant d’une infection ne passera pas par tout ce processus, explique-t-il. Choisissez la voie la plus sécuritaire et la plus conservatrice si vous n’êtes pas pour avoir de suivi. L’avantage d’en apprendre plus sur une allergie est d’obtenir les informations les plus à jour.»

