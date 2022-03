Médicaments génériques: comment faire le bon choix?

JF4/Shutterstock

Qu’est-ce qu’un médicament générique?

«Un médicament générique est un médicament qui possède le ou les mêmes ingrédients actifs, la même quantité et qui est soumis aux mêmes normes fédérales par rapport à la fabrication et au contrôle de qualité du produit. Il est équivalent du point de vue thérapeutique au produit d’origine», explique Diane Lamarre, pharmacienne et professeure titulaire de clinique à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal.

Ce type de médicament est loin d’être rare: selon le gouvernement du Canada, la part des génériques représentait plus de 81% des quantités de médicaments vendus sur le marché canadien en 2019, et plus de 75% au Québec. «Souvent semblables au produit d’origine, ils peuvent parfois être différents au niveau de la forme, de la couleur, et du goût en raison d’ingrédients inactifs différents, mais le fabricant du médicament générique doit démontrer que ces ingrédients n’affectent pas la qualité, l’efficacité et la sécurité du médicament», poursuit Diane Lamarre.

Faut-il opter pour les médicaments génériques?

Le choix d’un médicament reste très personnel et peut varier d’un individu à l’autre. Il est donc important d’être informé quant aux caractéristiques des génériques afin de prendre la décision optimale, à la fois pour votre santé et votre portefeuille.

D’emblée, le principal atout des médicaments génériques est leur prix: au Québec, la version générique coûte en moyenne 40% moins cher que la version originale. «Les médicaments génériques sont une option pharmaceutique économique. Ils permettent aux patients, aux assureurs privés et publics ainsi qu’à nos hôpitaux d’économiser beaucoup d’argent», précise Jacinthe Leclerc, professeure à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval.

Le mythe selon lequel les médicaments génériques seraient moins efficaces que les originaux est d’ailleurs démenti par les professionnels de la santé. «Je pense que les gens ont peur du mot “générique” et que le médicament soit moins efficace pour aider leurs symptômes ou pour traiter leurs problèmes de santé. […] Il y a beaucoup de méconnaissance du public par rapport à l’efficacité, mais celle-ci est en fait la même», indique la Dre Alexandra Girardin-Grenon, médecin généraliste.

Ainsi, les médicaments génériques sont des options sûres ne datant pas d’hier: «Depuis plus de cinquante ans, des médicaments génériques sont utilisés avec sécurité. La plupart des hôpitaux traitent les patients hospitalisés avec des médicaments génériques», affirme Diane Lamarre. «Les fabricants de génériques sont soumis aussi à une règle qui exige qu’ils démontrent la bioéquivalence des médicaments qu’ils produisent avec le médicament innovateur. Il s’agit d’avoir une biodisponibilité, c’est-à-dire une capacité d’absorption similaire à l’innovateur. Santé Canada autorise un écart sur certains paramètres liés à l’absorption des médicaments.» En d’autres mots, le gouvernement canadien s’assure que les effets des médicaments génériques soient les plus identiques possible à ceux des originaux.

Certaines exceptions s’appliquent

Cela dit, certains médicaments génériques présentent certaines particularités, notamment par rapport à leur accessibilité et leur biodisponibilité. «Selon la compagnie qui vous assure, cela peut faire une différence notable pour avoir accès à la thérapie qui est prescrite. Cependant, une fois que l’on dit oui à la version générique d’un médicament, on devient sujets à davantage de substitutions entre les génériques, au gré de la disponibilité des produits, des contrats avec les fournisseurs, et plus encore», explique Jacinthe Leclerc.

En outre, certains médicaments présentent des différences très petites entre la dose efficace et inefficace ou encore celle qui peut causer ou non un effet indésirable, explique la pharmacienne Diane Lamarre. «Pour neufs médicaments, Santé Canada exige que les études de bioéquivalence autorisent un écart de biodisponibilité encore plus petit. On dit que ces médicaments ont un indice thérapeutique étroit. Ces médicaments sont la cyclosporine, la digoxine, le flécaïnide, le lithium, la phénytoïne, le sirolimus, le tacrolimus, la théophylline et la warfarine.»

Pour ces médicaments, la substitution est aussi permise, mais elle doit faire l’objet d’une surveillance plus étroite s’il y a changement de fabricant. Vous serez bien entendu avisé de toute information liée aux médicaments qui vous sont offerts, qu’ils soient originaux ou génériques.

Pourquoi ma pharmacie m’offre-t-elle un générique?

Lorsque vous vous procurez vos médicaments à la pharmacie, il se peut que votre pharmacien vous remette la version générique sans préavis. Si cela peut vous sembler étrange, rassurez-vous: c’est dans votre intérêt! Selon le site de Santé Canada, plusieurs régimes d’assurance-médicaments limitent le remboursement des médicaments de marque déposée lorsqu’un médicament générique arrive sur le marché. Au Québec, la couverture des médicaments génériques est quasi-automatique si ceux-ci sont moins dispendieux que leur version originale. Selon le site de la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ), si vous choisissez tout de même d’opter pour le médicament d’origine, il vous faudra payer l’écart de prix.

Certains médicaments ne peuvent toutefois pas être substitués. Vous pourriez, par exemple, être allergique ou intolérant à un ingrédient non médicinal présent dans le générique, mais absent du médicament d’origine. «Il appartient au pharmacien de substituer un produit en accord avec les lois professionnelles au Québec et d’informer les patients concernant le médicament prescrit. Un médecin peut spécifier sur l’ordonnance “Ne pas substituer”, mais il doit le justifier sur une base thérapeutique, par exemple en cas d’allergie documentée à un excipient ou lors d’une incapacité réelle à prendre une forme pharmaceutique différente. Sans cette justification du médecin […], le patient doit alors payer la différence de prix, qui peut être très importante», précise Diane Lamarre.

Ainsi, si la version générique d’un médicament est disponible, votre pharmacie agira en conformité avec les lois provinciales et vous la remettra, et ce, même si vous utilisiez préalablement l’original. Vous serez évidemment avisé si un élément majeur diffère de la version originale de votre médicament.

Les médicaments génériques exigent-ils un suivi médical particulier?

Si vous décidez d’opter pour la prise de médicaments génériques, le suivi est le même que pour leur version d’origine. «Le travail du médecin, c’est de prescrire un nom de médicament; c’est le pharmacien qui va vérifier s’il donne le générique ou l’original. […] En cas d’exception, si le patient fait une réaction allergique à un des ingrédients non médicinaux dans le générique, il peut consulter le pharmacien ou le médecin pour obtenir le médicament original. Sinon, c’est le même suivi régulier, que ce soit un générique ou un original», indique la Dre Alexandra Girardin-Grenon.

Enfin, si les médicaments génériques peuvent engendrer des réactions imprévues, ce n’est pas en raison de leur qualité. «Santé Canada assure des vérifications et contrôles au niveau de la qualité, de l’efficacité et de la sécurité de ces médicaments. Des réactions allergiques ou des intolérances à un excipient sont possibles autant avec un générique qu’avec un original», conclut Diane Lamarre.

