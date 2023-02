Qu’est-ce que le stress oxydatif et faut-il s’en inquiéter?

Nous avons tous déjà entendu parler des antioxydants et des radicaux libres, mais le vrai problème est le stress oxydatif. Voici ce qui déclenche cette condition dangereuse et comment l’empêcher de nuire à votre santé.

Qu’est-ce que le stress oxydatif?

Vous avez sans doute déjà entendu les termes radicaux libres et antioxydants, mais le concept de stress oxydatif vous est peut-être moins familier.

«Le stress oxydatif est un déséquilibre entre les antioxydants et les radicaux libres du corps», explique l’interniste Niket Sonpal. Lorsque les radicaux libres sont plus nombreux que les antioxydants, votre santé est ni plus ni moins en danger.

«Les radicaux libres sont importants, car ils peuvent provoquer un énorme effet domino. En effet, ils réagissent très facilement avec d’autres molécules. Lorsque cela se produit, on parle d’oxydation. Néanmoins, cela peut être autant nocif que bénéfique pour le corps», explique le Dr Sonpal.

Radicaux libres

Les radicaux libres sont des molécules ayant un nombre impair d’électrons, ce qui les rend très instables et réactifs, explique la dermatologue Nancy Samolitis. «Ils peuvent endommager les cellules, ce qui entraîne des signes de vieillissement et de maladie», ajoute-t-elle.

«Bien qu’ils aient une durée de vie de seulement une fraction de seconde, ils peuvent endommager l’ADN, parfois de manière suffisamment grave pour entraîner des mutations pouvant conduire au cancer», ajoute Niket Sonpal.

Les radicaux libres sont considérés comme «double face», explique le dermatologue Kelly Bickle, puisqu’ils peuvent provoquer une mort cellulaire. Les radicaux libres peuvent donc à la fois être cancérigènes et anticancérigènes…

Les radicaux libres qui fonctionnent correctement peuvent éloigner les agents pathogènes à l’origine des infections, explique le Dr Sonpal. Les chercheurs ont découvert que ces molécules erratiques peuvent s’avérer essentielles à la cicatrisation des plaies.

Le problème repose donc dans l’équilibre: «Les radicaux libres sont problématiques, car, lorsqu’ils sont déséquilibrés, ils peuvent éventuellement contribuer à des maladies cardiovasculaires et au processus de vieillissement», explique le Dr Bickle.

Antioxydants

Si vous avez passé du temps à étudier les étiquettes des produits de beauté, vous avez souvent lu le terme «antioxydant». Ce genre de produits aident à prévenir l’oxydation en apprivoisant les radicaux libres.

Les antioxydants comprennent des nutriments tels que les vitamines C et E et des substances telles que les flavonoïdes végétaux. Ces molécules antioxydantes sont capables de donner un électron aux radicaux libres, ce qui freine leurs tendances destructrices, explique le Dr Bickle. Autrement dit, ces produits éliminent ou neutralisent les radicaux libres.

Le Dr Sonpal explique que le corps contient des antioxydants intégrés pour maintenir l’équilibre des radicaux libres. Il est aussi possible d’augmenter son taux d’antioxydants simplement en consommant ces 40 aliments riches en antioxydants.

Flora Waples, directrice médicale de Restor Medical Spa, explique que les antioxydants sont l’un des principaux outils du corps pour prévenir les dommages que les radicaux libres pourraient causer à l’ADN ou aux structures cellulaires. «Considérez les antioxydants comme un écran solaire pour l’intérieur de notre corps.»

Qu’est-ce que l’oxydation et est-ce différent du stress oxydatif?

L’oxydation et le stress oxydatif ne sont pas la même chose et il existe des différences cruciales entre les deux phénomènes.

«L’oxydation est le processus qui conduit à la formation de radicaux libres», explique le Dr Waples. Le stress oxydatif fait plutôt référence à la formation de radicaux libres qui dépasse tous les mécanismes de protection, explique-t-elle.

Ainsi, alors que l’oxydation est un processus chimique normal qui forme des radicaux libres – dont certains peuvent être utiles, rappelez-vous – le stress oxydatif signifie que les radicaux libres submergent les antioxydants et attaquent les tissus sains.

Considérez l’oxydation comme quelque chose qui se produit tout le temps, de manière naturelle, souligne le Dr Sonpal. Le stress oxydatif est une condition que vous pouvez prévenir grâce à de bons choix alimentaires et un mode de vie sain.

En plus d'avoir des propriétés anticancéreuses, le thé détient une forte concentration d'antioxydants, qui est supérieure à celle que l'on retrouve dans certains fruits et légumes.

Quelles zones du corps sont à risque?

«Les radicaux libres ont tendance à être dispersés dans la circulation sanguine et donc dans tout le corps», explique Reza Tirgari, chirurgien plasticien.

Toutefois, l’une des raisons pour lesquelles nous associons habituellement le stress oxydatif à la peau est que c’est sur la peau que vous êtes le plus susceptible de remarquer les effets du stress oxydatif, explique le Dr Tirgari. Points noirs? Taches de vieillesse? Rides? Ce sont des produits du stress oxydatif.

Les dommages oxydatifs peuvent également avoir des effets cumulatifs sur les structures de la peau comme le collagène et l’élastine, ajoute le Dr Tirgari. «Cela a tendance à entraîner une peau lâche ou affaissée lorsque les dommages s’accumulent avec le temps.»

«Le stress oxydatif peut toutefois affecter n’importe quel tissu du corps, provoquant une inflammation et un dysfonctionnement cellulaire», note le Dr Samolitis.

Cela inclut les attaques contre les organes vitaux: le stress oxydatif peut augmenter le risque de maladie cardiaque, de cancer, potentiellement d’arthrite, de maladie respiratoire et d’autres maladies inflammatoires, prévient le Dr Bickle.

Le stress oxydatif peut également contribuer aux maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, ainsi qu’au durcissement des vaisseaux sanguins (athérosclérose), au diabète et à l’hypertension artérielle, explique le Dr Sonpal. Jetez un œil aux signes et symptômes que vous avez des artères bloquées.

En d’autres termes, il existe de nombreuses raisons de maintenir votre équilibre en radicaux libres et en antioxydants.

Aliments riches en antioxydants

Les aliments que vous mangez peuvent apprivoiser le stress oxydatif en interne, rassure le Dr Samolitis.

«Il existe des études qui suggèrent que certains aliments peuvent réduire les dommages oxydatifs et l’inflammation», explique le Dr Tirgari. «Les régimes riches en fruits et légumes sont très protecteurs, alors que les régimes riches en viande et en produits laitiers ont tendance à être néfastes.»

Le Dr Bickle recommande des aliments riches en antioxydants, en vitamine C, vitamine E et en bêta-carotène:

agrumes

fraises

brocolis

myrtilles

canneberges

huile de germe de blé

graines de tournesol

amandes

pignons de pin

avocats

noix du Brésil

arachides

citrouilles

carottes

patates douces

légumes feuillus foncés

abricots

cantaloups

Une bonne règle de base consiste à ajouter plus d’aliments à base de plantes à votre alimentation – et n’oubliez pas les herbes et les épices, trop souvent omises, note le Dr Bickle.

Facteurs liés au mode de vie qui aggravent le stress oxydatif

Le tabagisme et les dommages causés par les rayons UV du bronzage augmentent le stress oxydatif. «Ces deux habitudes créent des produits chimiques qui peuvent provoquer la formation de radicaux libres dans le corps et endommager les organes», explique le Dr Tirgari. Un mode de vie sédentaire semble également augmenter le stress oxydatif.

Le Dr Samolitis cite aussi l’exposition à des produits chimiques toxiques et à la pollution de l’air comme facteurs de risque.

Bien qu’une alimentation saine puisse aider à contrôler le stress oxydatif, une alimentation de mauvaise qualité peut l’empirer, en particulier une alimentation riche en viande rouge.

Bien que des études aient démontré que le vin rouge peut aider à réduire le stress oxydatif et à stimuler les antioxydants dans le corps, trop d’alcool, ainsi que des aliments hautement transformés ou sucrés, sont néfastes.

«On pense que l’alimentation, le mode de vie et l’environnement peuvent tous contribuer au stress oxydatif», explique le Dr Bickle. «L’obésité, la consommation d’aliments transformés et sucrés, le tabagisme, la consommation d’alcool et l’exposition à la pollution et aux produits chimiques (dont les pesticides) peuvent tous contribuer au stress oxydatif dans notre corps.»

Prévenir le stress oxydatif

Fondamentalement, il faut tout simplement faire tout ce que nos parents nous disaient de faire», termine Flora Waples.

Le Dr Tirgari note que l’exercice et l’hydratation sont très importants. «Un exercice modéré, effectué au moins trois à quatre fois par semaine, peut grandement améliorer la capacité du corps à réparer les dommages oxydatifs.» Garder de bonnes habitudes de sommeil peut également aider.

Éviter les déclencheurs environnementaux du stress oxydatif est le moyen le plus efficace de protéger son corps, explique le Dr Samolitis. «Mettre de la crème solaire, ne pas fumer, éviter les aliments transformés et augmenter sa consommation d’aliments biologiques peuvent réduire l’exposition aux radicaux libres nocifs.»

