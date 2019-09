9 aliments à ne jamais manger crus

On sait déjà qu’ils sont loin d’être bons sur le plan nutritif, mais crus, ils sont terriblement dangereux. C’est une erreur courante de croire que, comme ils sont déjà cuits, on peut ouvrir un paquet et s’en faire un lunch, sans autre préparatif. Ce n’est pas du tout le cas. Selon la FDA, les hot dogs préemballés peuvent être contaminés par une bactérie, la Listeria, qui ne s’élimine que par la cuisson. Assurez-vous d’ éviter ces aliments que les nutritionnistes ne mangent jamais.

Vous avez déjà entendu l’expression «lait cru» en parlant des fromages, par exemple. Mais le lait cru est dangereux: il vient directement de la vache, sans avoir été pasteurisé, et peut contenir des bactéries nocives comme E. coli et Salmonella. La vente de lait cru est interdite au Canada, mais on peut en produire pour sa consommation personnelle, ce qui arrive dans les fermes d’élevage. Selon la FDA, le lait cru est 150 fois plus susceptible de causer une maladie d’origine alimentaire que les autres produits laitiers.

6 / 9

Frannyanne / Shutterstock

Pousses et germes

On a tant vanté leurs bienfaits pour la santé. Quel risque pourrait-il y avoir? Eh bien, les germes de luzerne et les germes de radis peuvent contenir des bactéries comme E. coli, Salmonella et Listeria. Les germes et les pousses de légumes croissent dans des conditions chaudes et humides, idéales pour les bactéries. C’est pourquoi il faut les choisir aussi frais que possible. Allez les acheter à la ferme ou dans les grands marchés publics. Lavez-les bien, et pensez plutôt à les cuisiner. On vous donne 20 raisons d’aller dans les marchés publics à la place des surpermarchés.