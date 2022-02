1 / 10

ChrisRobinson/Ryan Snook

Le système immunitaire

Christine Walker, 53 ans, semblait attraper tous les rhumes qui passaient. Elle a compris que, si elle ne s’attaquait pas au problème, sa fonction immunitaire ne ferait que s’affaiblir avec l’âge. Sa mère, qui n’avait jamais eu un mode de vie sain, souffrait en vieillissant de maladies chroniques et de problèmes de mobilité. Son père, en revanche, qui avait toujours fait de l’exercice, se plaignait rarement d’être malade à plus de 80 ans. «Mes parents, c’est le jour et la nuit, confie Christine. J’espère évidemment vieillir comme mon père!»

Hélas, son mode de vie ne facilitait pas les choses. Elle travaillait de longues heures à la tête d’une école d’art culinaire, ce qui lui laissait peu de temps pour l’exercice ou le grand air. Et dès le mois de mars 2020, quand la pandémie l’a contrainte à travailler de chez elle à Whitby, en Ontario, elle a passé encore plus de temps à sa table.

Ce régime sédentaire a eu des répercussions. En plus d’attraper toutes sortes de microbes, Christine a commencé à mal dormir et à souffrir de douleurs articulaires, sans parler de son poids qui devenait inquiétant. «Je me suis même demandé si j’arriverais à combattre la COVID», raconte-t-elle.

Un soir d’avril, l’année dernière, après s’être glissée dans son lit avec le cortège de douleurs habituelles résultant de sa longue journée assise, Christine a décidé de se prendre en main. Dès le lendemain, elle a inauguré l’habitude de marcher tous les jours avec son mari dans un petit parc du quartier. À mesure qu’elle reprenait des forces, ses promenades se sont prolongées, puis, grâce à une application, elle a découvert des parcours de randonnée de plusieurs kilomètres. Le couple s’est mis au vélo – un peu épuisant et éprouvant pour les genoux au début, mais Christine a fini par acquérir de l’endurance. Elle s’est attaquée à son alimentation, s’assurant d’absorber des aliments sains comme des légumes et des céréales plutôt que des croustilles et des friandises. Elle a suivi des cours de mise en forme en ligne et soulevé des poids.

Après quelques semaines, les changements étaient notables. «Plus alerte, j’avais moins de mal à me réveiller le matin», s’enthousiasme-t-elle. Elle roulait 16 kilomètres à vélo sans se fatiguer, sans être gênée dans les côtes qu’elle aurait autrefois dû monter à pied à côté de son vélo. Elle avait moins mal aux genoux dans les escaliers et recourait moins souvent à l’ibuprofène. Son niveau de stress a baissé. «Le stress sollicite le corps bien plus qu’on ne le pense. Je suis plus patiente, maintenant, moins frustrée.»

Le système immunitaire est affecté par de nombreux facteurs contre lesquels nous sommes impuissants – le vieillissement, entre autres, ou le bagage génétique, qui nous rend inégaux face à la maladie –, mais aussi par la malnutrition (en raison d’une perte d’appétit ou d’une maladie cœliaque, par exemple) et l’immobilité physique (alitement, blessure temporaire).

Cela dit, Christine a de bonnes raisons d’espérer pouvoir mieux combattre la maladie en avançant en âge. En effet, comme les scientifiques sont en train d’en faire la preuve, certains changements au mode de vie améliorent la capacité de l’organisme à se défendre contre la maladie et l’infection.

La fonction immunitaire est extraordinairement complexe. «Nous avons encore du mal à la comprendre, reconnaît Donald Vinh, spécialiste en maladies infectieuses et médecin microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill, à Montréal. Nous avons progressé depuis 50 ans, mais le champ de recherche reste vaste.»

Comparativement au système cardiovasculaire ou à la fonction respiratoire, le système immunitaire humain fait appel à d’innombrables éléments, notamment les anticorps, les organes, certaines protéines et enzymes, sans parler des lymphocytes comme les cellules tueuses naturelles (qui s’attaquent aux cellules infectées) et les cellules mémoire (les lymphocytes B et T conçus pour reconnaître et combattre tout microbe qui pénètre de nouveau dans l’organisme). Ces lymphocytes sont partout, depuis la peau et jusque dans le cerveau et la moelle osseuse. Même la muqueuse qui tapisse nos poumons et l’acide de notre estomac font partie de nos défenses naturelles.

Ces éléments interagissent et se complètent. Nous héritons de certains de ces outils à la naissance, déjà prêts à identifier et à attaquer les envahisseurs (c’est l’immunité innée). D’autres apprennent à se défendre contre des microbes qu’ils rencontrent pour la première fois (c’est l’immunité adaptative).

Vu cette complexité, il est illusoire de chercher une solution rapide ou une pilule miracle. «On ne renforce pas le système immunitaire comme on le fait d’un muscle; c’est loin d’être aussi simple», note Donald Vinh.

Mais comme toute autre fonction corporelle, l’immunité est plus efficace quand on entretient sa santé. Voici huit approches pratiques dont les résultats positifs sont prouvés. Mais il y a une multitude de bons trucs à tester pour renforcer le système immunitaire.