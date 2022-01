C’est bientôt le Défi 28 jours sans alcool

Depuis 9 ans, le défi des 28 jours sans alcool rassemble les Québécois et les Québécoises autour d’un même objectif: prendre conscience de la place que l’alcool occupe dans leur vie. Participer au défi et s’engager à ne pas boire d’alcool durant tout le mois de février permet de contribuer à une levée de fond nationale au profit de la Fondation Jean Lapointe.

Défi 28 jours sans alcool

En février 2022, le Défi 28 jours sans alcoolMC revient pour une 9e édition. La Fondation Jean Lapointe – avec l’appui des produits sans alcool Hickson et JP Chenet – invite la population à y participer en grand nombre, afin d’amasser les fonds nécessaires pour poursuivre son travail de soutien à la prévention des dépendances. Cette année, l’objectif est de 1 500 000$, un montant qui permettra le déploiement de programmes de prévention auprès des adolescents, en lien avec la consommation d’alcool et autres substances et à la cyberdépendance.

On pense – à tort – que prendre un verre aide à relaxer, mais pourquoi ne pas plutôt opter pour l’une (ou plusieurs) de ces 10 façons de remplacer l’alcool pour se détendre?

Ce travail de prévention et de sensibilisation est d’autant plus essentiel dans le contexte de pandémie où les jeunes sont vulnérables et donc potentiellement plus enclins à consommer de l’alcool et d’autres substances.

Selon une étude de la Commission de la santé mentale du Canada menée de 2020 à 2021, 45% des jeunes font état de symptômes d’anxiété modérés à graves, et environ 40% de ceux consommant de l’alcool et (ou) du cannabis signalent une augmentation de leur usage au cours du dernier mois ainsi qu’une réduction de leur capacité à gérer le stress découlant de la pandémie. Or, le fait de commencer tôt à consommer des substances, allié au fait d’avoir une consommation considérable et fréquente augmente le risque de développer une consommation problématique plus tard. Il est donc important d’agir maintenant afin d’accompagner les jeunes Québécois en milieu scolaire et les informer des risques liés à la consommation d’alcool et d’autres substances.

L’expérience des 28 jours sans alcool

Participer au Défi permet de rejoindre un mouvement rassembleur à travers toute la province et contribuer au financement d’une bonne cause.

Par un accès à une plateforme interactive pour les dons, les participants pourront mobiliser leur entourage au nom de la cause. Pour tous les dons de 128$ ou plus, les participants recevront une boîte à mocktail contenant des produits locaux sans alcool pour les soutenir durant le Défi.

Car croyez-le ou non, le cidre, le gin, le rhum ou la bière (et plusieurs autres boissons) existent en version sans alcool. D’ailleurs, pourquoi ne pas profiter des 28 jours du mois de février pour tester ces 12 produits québécois sans alcool!

Personnaliser son défi

Accessible à tous, le Défi 28 jours sans alcool MC offre trois possibilités d’inscription:

bronze (semaine sans alcool);

argent (fin de semaine sans alcool);

or (28 jours sans alcool).

Les participants peuvent s’inscrire dès maintenant, seuls ou en équipe, grâce à un simple don de 28$. Les donateurs souhaitant appuyer la cause peuvent également parrainer un participant ou contribuer en donnant, tout simplement. (Tout en essayant nos trucs pour réduire sa consommation d’alcool.)

Pour participer, parrainer un participant ou faire un don (ou pour toute autre information relative au défi), rendez-vous au defi28jours.com.

