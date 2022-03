En 2005, mon père s’était installé dans le quartier sud d’Halifax, au Joseph Howe Manor, un ensemble de logements subventionnés pour personnes âgées qui coûte à chaque résident un tiers de son revenu mensuel, quel qu’il soit. Quand j’étais enfant, il m’accueillait chez lui pour les vacances d’été, les congés et les week-ends, et je dormais sur le canapé-lit du salon. La plupart du temps, je préférais aller chez des copains pour éviter de le voir pendant ses périodes d’alcoolisation.

Faute de services publics adéquats, c’est la famille et les amis qui doivent prendre la relève. Portés par un sentiment de devoir envers leurs proches, ils endossent le rôle de soignants à domicile, convaincus que, s’ils ne le font pas, personne ne le fera. On économise peut-être sur l’argent des con­tribuables, mais combler les manques représente un coût pour ceux qui se dévouent, volontairement ou pas.

La crise récente de la COVID-19 a déclenché une prise de conscience sur les lacunes de nos systèmes de santé publique. Avec la propagation du virus dans nos villes et nos centres pour personnes âgées, et l’affaiblissement ou la mort des plus vulnérables, il est devenu impossible de ne pas reconnaître des carences graves dans les ressources après des décennies d’austérité aveugle.

Syda Productions/Shutterstock

Être attentif à la souffrance de mon père

Je n’ai pas toujours aidé mon père. À l’adolescence, après avoir passé des années à essayer de cacher ses sorties de crise à tout le monde, y compris à ma mère – par conséquent, à ne recevoir d’aide de personne –, j’en ai eu marre. Je le maudissais quand il rechutait et l’abandonnais des jours entiers. Il restait seul assis, désolé et honteux, jusqu’à ce qu’il trouve la force d’appeler un vieil ami à l’aide.

L’approche distante – ou la «fermeté affectueuse» comme on l’appelle, et pas seulement dans le monde de la dépendance – est une attitude que beaucoup prisent, bien qu’ils n’en connaissent pas l’origine. On la doit à Al-Anon, un groupe de soutien aux proches d’alcooliques fondé en 1951 par Lois Wilson, femme du fondateur des Alcooliques anonymes. La thérapeute familiale Phyllis York s’en est emparée en 1982 et l’a diffusée avec son succès de librairie Toughlove. Le principe est simple: ne payez pas la caution de votre enfant s’il est arrêté et coupez tout contact quand il récidive.

On ne m’a jamais enseigné la fermeté affectueuse, j’y suis venu naturellement, persuadé de donner ainsi une leçon à mon père et de le punir en ne lui manifestant aucune compassion. Je m’autorisais parfois à lui exprimer une colère trop longtemps retenue, peu importe l’effet que cela produisait. Je ne me sentais à l’aise dans aucune de ces conduites qui ne l’aidaient aucunement. Au contraire, ne pas exprimer mon amour et ma compassion, c’était du même coup lui enlever des raisons qui auraient pu le retenir de boire pour oublier.

Quand j’ai atteint la vingtaine et appris à prendre mes distances par rapport à son alcoolisme, j’ai compris qu’il ne servait à rien de le réprimander. S’il basculait, je me contentais d’être là pour lui ou de m’assurer qu’il allait bien sans le sermonner et exacerber le sentiment d’échec et de nullité qui accompagnait ses beuveries. Je pouvais ainsi être attentif à sa souffrance sans trop me mettre en danger.