Avons-nous vraiment besoin de 8 heures de sommeil par nuit?

Nous avons tous déjà entendu dire que les adultes devraient dormir 8 heures par nuit. (Et que les jeunes adolescents et les enfants ont généralement besoin de plus d’heures de sommeil.)

Ce «chiffre magique» provient de diverses sources et études, dont un groupe d’experts de la National Sleep Foundation, qui s’est penché sur les recherches existantes sur le sujet.

Cependant, tout est relatif! Bien que dormir entre sept et neuf heures par nuit est une recommandation qui convient à la plupart des adultes, la National Sleep Foundation reconnaît que certaines personnes peuvent dormir plus ou moins d’heures, et très bien s’en porter.

Selon une étude publiée en 2015 dans la revue Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation, nos exigences en sommeil varient tout au long de notre vie et d’une personne à l’autre. Les nouveau-nés, les nourrissons et les tout-petits ont besoin de 12 à 18 heures de sommeil par jour; les enfants plus âgés ont besoin de 11 à 13 heures; les adolescents (14 à 17 ans) ont besoin de 8 à 10 heures; tandis que les adultes plus âgés (65 ans et plus) ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil, selon la National Sleep Foundation.

Le «chiffre magique» des heures de sommeil

«Tout le monde se préoccupe des fameuses 8 heures de sommeil, mais peut-être avez-vous besoin davantage de sommeil, voire de moins», explique Shelby Harris, psychologue et professeure de neurologie et de psychiatrie au Collège de médecine Albert Einstein à New York.

«Si vous dormez le même nombre d’heures chaque nuit, et que vous vous sentez reposé et rafraîchi les matins, alors il s’agit de votre chiffre magique. Soyez attentif à votre état d’esprit et physique au lever», ajoute-t-elle.

Une étude publiée dans la revue Nature and Science of Sleep en 2018 abonde dans le même sens. Elle conclut qu’il n’y a pas de «chiffre magique» et que les besoins varient selon les individus.

Un besoin en sommeil plus élevé qu’à «la normale»

Le médecin Alcibiades J. Rodriguez, directeur du Comprehensive Epilepsy Center-Sleep Center à New York, précise que certaines personnes, qui ont besoin de plus d’heures de sommeil que les autres, peuvent souffrir d’une maladie non diagnostiquée ou d’un problème médical caché.

«Beaucoup de personnes découvrent après plusieurs années qu’elles souffrent d’apnée du sommeil», explique le Dr Rodriguez. L’apnée du sommeil est une condition dans laquelle les voies respiratoires s’effondrent pendant le sommeil, provoquant des épisodes – parfois des dizaines de fois par nuit – de reniflement et de halètement. L’un des symptômes courants de l’apnée du sommeil est le ronflement. Cette condition est très épuisante sans même que l’on s’en rende compte.

Lésiner sur le sommeil peut avoir des effets négatifs bien plus grands que de simplement affecter la productivité (et la mauvaise humeur!). À long terme, la privation de sommeil peut avoir des effets sur la santé cardiaque, le métabolisme et le poids, la santé de la peau et la santé immunitaire.

La génétique influence les besoins de sommeil

La quantité de sommeil dont vous avez besoin pour vous sentir reposé dépend de variations génétiques individuelles, explique le Dr Harris. «Le sommeil est une fonction biologique nécessaire de votre corps, à un moment donné. Il n’y a pas de manière de modifier cela.»

Bien sûr, on peut se forcer à rester au lit quand on ne ferme plus les yeux, ou à l’inverse, se forcer à se lever malgré notre fatigue, mais on finira par en ressentir les effets.

Des changements soudains en termes de besoins de sommeil

Tout changement soudain dans nos besoins de repos peut indiquer un trouble du sommeil, explique le Dr Rodriguez. «En général, si votre performance au travail ou à l’école change, que vous ressentiez une diminution de l’attention ou de la concentration, une augmentation de l’irritabilité ou tout autre type de changement dans la somnolence, cela peut indiquer que quelque chose ne va pas.»

Les troubles du sommeil comme l’apnée obstructive du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos peuvent empêcher d’avoir un sommeil réparateur. (Voici d’autres troubles du sommeil, autres que l’apnée, qui peuvent vous empêcher de dormir.)

Utiliser un réveille-matin est un indicateur de problèmes de sommeil

«Si vous avez besoin d’un réveille-matin quotidiennement, ce n’est pas normal», déclare le Dr Rodriguez. «C’est une indication que vous avez besoin de plus de sommeil ou que la qualité de votre sommeil est altérée. Cela pourrait aussi être le signe d’un trouble du sommeil.

Si vous vous réveillez régulièrement naturellement après un certain nombre d’heures, vous dormez probablement le nombre d’heures dont votre corps a besoin. Mais si vous pensez que vous pourriez dormir toute la journée si vous vous laissiez aller, il est temps d’examiner attentivement vos habitudes de sommeil. (Voici les raisons qui expliquent qu’on se réveille au milieu de la nuit.)

Viser la qualité plutôt que la quantité

La plupart des médecins conviendraient qu’il est préférable d’avoir un sommeil de meilleure qualité qu’un sommeil de longue durée. «Si vous dormez 10 heures, mais que vous vous réveillez toute la nuit à cause du ronflement de votre conjoint, je préférerais que vous dormiez six heures, mais de meilleures qualités», explique le Dr Harris.

Si on a l’impression de ne pas dormir assez longtemps, il faut d’abord se questionner sur la qualité de son sommeil. Adoptez-vous de saines habitudes de sommeil? Buvez-vous de l’alcool avant de vous coucher? Dormez-vous toute la nuit ou vous réveillez-vous souvent?

Heureusement, il existe diverses astuces à adopter pour mieux dormir la nuit.

Parler à son médecin de ses habitudes de sommeil

Un médecin de famille peut aider à exclure une poignée de conditions médicales non liées au sommeil qui pourraient rendre léthargique – de l’anémie à une affection thyroïdienne.

S’il ne semble pas y avoir de problème médical omniprésent, la prochaine étape consistera à examiner la qualité de votre sommeil et à déterminer si un trouble du sommeil, comme l’insomnie, peut se cacher et perturber votre horloge biologique.

Il est important de savoir que la difficulté à dormir est souvent reliée à des sources de stress découlant de divers domaines (travail, famille, amour, amitié ou argent). C’est pourquoi les personnes stressées sont plus susceptibles de souffrir d’insomnie chronique. Heureusement, il existe bon nombre de trucs et conseils antistress pour mieux dormir.

