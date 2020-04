3 / 6

Africa Studio/Shutterstock

Commencez par la compassion

Les gens qui souffrent de dépression se plaignent de ne pas être pris au sérieux, dit Bart Campbell, éducateur en santé et bien-être mental au Mood Disorders Association of Ontario. Autour d’eux, on croit souvent qu’il suffit de sortir du lit et de reprendre ses activités pour aller mieux.

Or, insiste Bart Campbell, il faut bien comprendre que la dépression est une maladie et non un sentiment que l’on décide d’éprouver ou non. «Vous ne demandez pas à celui qui s’est fracturé la jambe de se relever et de marcher.» Pour assurer un soutien continu, il suggère de commencer par des questions ouvertes: comment te sens-tu aujourd’hui? Que puis-je faire pour t’aider?

Si vous-même avez connu un épisode dépressif, ne présumez de rien pour autrui. «En nous projetant dans la situation de l’autre – nous croyons savoir ce qu’il vit –, nous perdons l’occasion d’en apprendre sur son expérience.»

Pour Anna Mehler Paperny, qui a décrit son combat contre la dépression dans sa biographie Hello I Want to Die Please Fix Me, le soutien pratique est souvent le meilleur: appeler le matin pour s’assurer que la personne s’est levée et se prépare à aller travailler, marcher avec elle une demi-heure tous les jours ou encore lui faire ses courses. «Offrir son aide de manière naturelle à qui a du mal avec les tâches simples du quotidien peut changer sa vie», dit-elle.

