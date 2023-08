8 signes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)

1 / 9

Le SOPK est grandement sous-diagnostiqué

Jusqu’à 10% des femmes souffriraient du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), mais on estime que plus de la moitié d’entre elles ne le savent pas. Ce syndrome, le trouble hormonal le plus courant chez les femmes en âge de procréer, se développe lorsque l’excès d’insuline stimule la production d’androgènes (hormones mâles). «Je vois régulièrement des femmes qui n’ont jamais été diagnostiquées», affirme Fiona McCulloch, une naturopathe torontoise, spécialiste de ce syndrome.

C’est effrayant, si l’on considère que le SOPK est lié au diabète (une étude récente de l’université Monash en Australie a montré que les femmes atteintes du SOPK – même jeunes et ne souffrant pas d’embonpoint – sont cinq fois plus susceptibles de développer un diabète de type 2) et aux maladies cardiaques, la principale cause de mortalité chez les femmes. Il est donc important de reconnaître les symptômes du SOPK, qui peuvent varier d’une femme à l’autre. En voici quelques-uns parmi les plus courants.

