Maladie de Parkinson: les parkinsoniens devraient jouer au golf

Flamingo Images/Shutterstock

L’exercice est l’un des traitements les plus efficaces contre la maladie de Parkinson, mais beaucoup de patients manquent de motivation. Pour tenter de trouver une forme d’activité physique à la fois bénéfique et populaire, des chercheurs américains ont procédé à un essai comparatif entre le taï-chi – un excellent moyen d’améliorer l’équilibre et de prévenir les chutes – et le golf, sport favori de nombreuses personnes de plus de 55 ans. En 10 semaines, les parkinsoniens à qui on avait demandé de jouer au golf avaient plus d’équilibre et une démarche plus sûre mais, surtout, 86% d’entre eux ont répondu qu’ils allaient «certainement» continuer à jouer après la fin de l’expérience – contre seulement 33% dans le groupe de taï-chi.

