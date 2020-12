10 choses qui arrivent au corps quand on arrête de manger la viande rouge

6 / 10

Incidence de cancer réduite

La mise de côté du bœuf pourrait vous éviter un cancer du côlon ou de l’intestin, surtout s’il y a des cas dans votre famille. «Une alimentation riche en gras saturés va de pair avec un risque plus élevé d’inflammation dans votre corps, et l’inflammation chronique est reliée au développement du cancer», souligne Sally Warren.

En 2015, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la viande rouge comme potentiellement cancérogène pour l’humain, et donc source possible de cancer. «De nombreux rapports de recherche font le lien entre une forte consommation de viande rouge et un risque plus élevé de cancer, celui du côlon en particulier», explique la Dre Adrienne Youdim, directrice du Centre de perte de poids et nutrition de Beverly Hills. Une étude parue en 2019 dans l’International Journal of Epidemiology a révélé que 76 g de viande rouge ou transformée par jour augmentait de 20% le risque d’un cancer colorectal, par rapport à une consommation de 21 g par jour.

Faire cuire la viande rouge à feu élevé déclenche la production de plusieurs composés pouvant être à l’origine du cancer des intestins chez les gens qui ont une prédisposition génétique. La viande rouge transformée, comme le hot dog et la saucisse, contient aussi des nitrates naturels et ajoutés pour la conservation. On les soupçonne de contribuer à l’apparition d’un cancer.