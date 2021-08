5 bonnes raisons de porter un masque facial (autre que la COVID-19)

F.J. JIMENEZ/GETTY IMAGES

Voici pourquoi le masque facial est probablement là pour rester

Vous savez… ces masques que vous portez consciencieusement lorsque vous sortez de chez vous?

Eh bien, ils peuvent faire bien davantage que vous protéger contre la COVID-19.

Ils peuvent aussi constituer un bon moyen de défense contre les autres maladies respiratoires.

En fait, les masques faciaux (combinés avec la distanciation physique) font probablement partie de la raison pour laquelle la grippe saisonnière s’est faite si discrète cette année.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont rapporté une diminution stupéfiante de 98% de l’activité grippale pour la saison.

Alors, contre quoi les masques peuvent-ils également nous protéger? Beaucoup de choses.

Comment les masques fonctionnent-ils?

Les masques faciaux vous protègent et protègent ceux qui vous entourent en servant de barrière entre vos gouttelettes de salive potentiellement infectées et leurs propres gouttelettes.

«C’est une action réciproque», explique la Dre LaTasha Perkins, une omnipraticienne à Washington.

En langage clair, un masque est littéralement une «barrière à morve», comme l’a récemment expliqué à un groupe d’enfants le Dr Dennis Cunningham, directeur médical du contrôle et de la prévention des infections au Henry Ford Health System.

Le niveau de protection dépend du type de gouttelettes transmises (petites ou grosses) ainsi que du tissu dans lequel le masque est fabriqué, mais les masques faciaux sont généralement efficaces.

Une étude publiée en 2020 dans Health Affairs, par exemple, a révélé une diminution de 2% des nouveaux cas de COVID-19 trois semaines après l’instauration du port du masque obligatoire dans différents États américains, empêchant probablement 200 000 personnes de tomber malades.

Les masques ne bloquent pas seulement les bactéries et les virus, mais ils agissent aussi comme barrière contre la pollution de l’air, les particules, le pollen et bien davantage.

Une chose est sûre, à cause de la COVID-19 nous ne tiendrons plus jamais ces choses pour acquises!

Voici les maladies respiratoires contre lesquelles les masques peuvent vous protéger en dehors du virus causant la COVID-19.

La grippe

L’influenza, ou grippe, mène 140 000 à 810 000 personnes à l’hôpital chaque année et en tue jusqu’à 61 000, selon les CDC.

Même avant la pandémie, une recherche publiée dans PLoS Pathogens a démontré que les masques limitaient la transmission en réduisant la propagation des plus grosses gouttelettes de l’influenza de 25% et les plus petites particules d’environ trois fois plus. Selon un rapport publié dans Emerging Infectious Diseases, le fait de porter le masque quand vous êtes chez vous avec quelqu’un ayant la grippe pourrait en réduire la transmission de 60 à 80%.

Dans cette étude, toutefois, moins de 50% des participants en bonne santé ont dit porter un masque la majeure partie du temps.

Dans l’hémisphère Nord, la saison de la grippe commence habituellement au début d’octobre et atteint des sommets entre décembre et février, parfois plus tard.

L’un de vos meilleurs moyens de défense contre l’influenza est de vous faire administrer le vaccin contre la grippe, suivi du lavage des mains et du port du masque.

Les simples rhumes

Le rhume banal peut sembler sans grande importance comparativement à la COVID-19, mais il a des conséquences. Les CDC estiment que les adultes ont en moyenne deux à trois rhumes par année, ce qui en fait la raison la plus courante de s’absenter du travail.

De nombreux cas de rhume sont causés par des coronavirus, lesquels sont – sans être aussi graves – similaires au SRAS-CoV-2, le coronavirus causant la COVID-19.

Ils se propagent de la même manière – par des gouttelettes de salive – et présentent des symptômes semblables: toux, maux de tête, douleurs, éternuements et nez qui coule. Par le passé, les experts recommandaient d’éternuer ou de tousser dans votre coude afin d’éviter de contaminer les autres. Les masques peuvent donner le même résultat.

«Ultimement, garder vos gouttelettes de salive et vos particules aériennes pour vous signifie que vous ne les transmettez pas aux autres, explique le Dr Perkins. Un masque va permettre d’éviter la projection des particules venant du nez ou de la gorge.»

Les allergies

Le pollen et les autres allergènes flottent dans l’air – parfois, semble-t-il, dans le seul but d’irriter nos voies nasales.

Et la saison des allergies printanières n’arrête pas même si la pandémie continue.

«Les masques contribuent à empêcher le pollen d’entrer dans votre nez et de causer des allergies saisonnières», déclare le Dr Perkins.

Gardez à l’esprit que l’efficacité d’un masque varie en fonction de l’importance de l’allergène en cause.

Et il y a un autre avantage à porter un masque, note-t-il.

Les réactions allergiques enflamment votre nez, ce qui vous rend plus sujet aux infections.

Les masques peuvent jouer ici un double rôle en vous protégeant à la fois des pathogènes et des allergies.

Certains médecins ont rapporté une diminution des problèmes d’allergies saisonnières chez leurs patients depuis l’arrivée de la COVID-19, mais une augmentation des allergies d’intérieur. (Plus probablement parce que les gens portent moins souvent le masque à la maison et passent plus de temps avec leurs animaux de compagnie.)

Dans le cadre d’une étude, le Dr Amiel Dror, du Galilee Medical Center en Israel, et ses collègues ont examiné 301 infirmières souffrant d’une rhinite allergique, aussi connue sous le nom de rhume des foins.

Selon le rapport de 2020 publié dans The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, les symptômes allergiques sont passés de 43 à 29% lorsque les infirmières portaient un masque chirurgical et jusqu’à 25% lorsqu’elles portaient un masque N95.

Il est important de connaître ces choses au sujet des allergies.

La pollution de l’air

Selon le type de pollution de l’air, les masques peuvent également être efficaces, explique William Bennett, professeur de médecine au Center for Environmental Medicine, Asthma, and Lung Biology à l’université de Caroline du Nord. «Même de petites concentrations de pollution atmosphérique due à des particules qui se développent à partir de produits de combustion ont démontré dans le cadre d’études épidémiologiques qu’elles pouvaient faire augmenter la morbidité et la mortalité», explique le Dr Bennett.

Les masques faciaux vous protégeront de la pollution provenant de la suie et des systèmes d’échappement diesel, mais pas des gaz.

Dans une étude de 2017 publiée dans BMJ Occupational and Environmental Medicine, des chercheurs ont examiné le niveau d’efficacité des masques faciaux pour protéger les habitants de Pékin, en Chine, de la pollution de l’air.

Ils ont découvert que certains masques aident à filtrer les particules de pollution de l’air. Comme toujours, cela dépend de la qualité du masque.

La fumée

Qu’elle vienne du bois, des cigarettes ou d’autre chose, la fumée représente un autre risque connu pour la santé.

Et les masques peuvent éliminer par filtrage certaines des particules fines, qui peuvent être toxiques. Le Dr Bennett déclare que les incendies de forêt sont du plus grand intérêt scientifique quant au port du masque en dehors de la COVID-19.

La raison en est que les incendies de forêt peuvent augmenter vos risques d’avoir des problèmes de santé.

Les maisons et autres structures qui sont la proie des flammes émettent une foule d’autres particules, probablement toxiques aussi.

Les masques ne vous protégeront cependant pas des gaz nocifs comme le monoxyde de carbone et le formaldéhyde.

Même si nous ne savons pas de quelle quantité de gaz et de particules la fumée est composée, ça ne fait pas de tort d’en éliminer les particules», explique le Dr Bennett.

SVETLANA-CHERRUTY/GETTY IMAGES

Le bon masque porté de la bonne façon

La qualité du masque que vous portez et la façon dont vous le portez déterminent votre protection contre les dangers respiratoires.

Couvrez toujours votre nez et votre bouche, conseille le Dr Perkins.

N’utilisez pas de masque avec une soupape d’expiration et assurez-vous qu’il est bien ajusté sur les côtés et en bas. Si un masque est muni d’une telle soupape, ça signifie que vous expirez de l’air non filtré et qu’il ne protégera pas les gens autour de vous.

Les masques chirurgicaux sont les plus efficaces, suivis de ceux en coton, explique le Dr Perkins. Porter deux masques augmenterait la protection, et une recherche récente publiée dans le JAMA Internal Medicine a suggéré que porter un masque médical sous un masque en tissu fournirait la meilleure filtration comparativement à d’autres combinaisons.

L’ajustement est même plus important que le type de tissu, ajoute le Dr Bennett.

Selon lui, porter un foulard ou un cache-cou par-dessus un masque chirurgical en doublerait l’efficacité parce que la pression exercée colle le masque sur votre visage. Les masques, évidemment, ne constituent qu’un aspect du tableau. La distanciation physique aide également à ralentir la propagation de la COVID-19 ainsi que d’autres infections et irritants.

Et n’oubliez pas de vous faire vacciner. Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont tous les deux efficaces à 95% pour stopper la COVID-19.