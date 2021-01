6 / 9

PROSTOCK-STUDIO/SHUTTERSTOCK

Le rôle capital de l’alimentation

Les aliments riches en sucre ou en acides gras saturés mais pauvres en fibres sont les plus inflammatoires de tous, car ils nourrissent les mauvaises bactéries de notre système digestif. En pratique, nos intestins sont peuplés de milliards de bactéries, les unes sont bénéfiques et les autres néfastes. Quand notre alimentation est équi­librée, la flore intestinale l’est aussi. Mais si notre alimentation comporte trop d’aliments industriels, de sucre ou de gras, les mauvaises bactéries prolifèrent. La barrière intestinale qui empêche les micro-organismes de se faufiler dans les autres parties du corps risque alors de devenir perméable et de laisser des particules passer dans la circulation sanguine.

On parle d’«hyperperméabilité intestinale». Le système immunitaire attaque ces intrus, mais comme la paroi intestinale fuit constamment, l’envahisseur est toujours là, et l’inflammation devient chronique. Pour la Dre Lacrosnière, «le plus délétère est la consommation excessive de produits sucrés». Ils entraînent une réaction chimique entre les glucides et les protéines, la «glycation», et la formation de toxines qui s’accumu­lent dans les cellules et entretiennent l’inflammation.

Les viandes rouges et les charcuteries sont également inflammatoires. Ne les bannissez pas de votre alimentation, notamment avec l’âge, afin d’ingérer suffisamment de protéines pour ne pas perdre trop de masse musculaire. Mais il convient de bien équilibrer entre viandes, œufs, poissons et protéines végétales – fruits à coque, graines, légumineuses, céréales.

Les aliments riches en fibres comme les céréales entières, les fruits et les légumes contribuent à rééquilibrer la flore intestinale. Ils nourrissent nos bons microbes. On a aujourd’hui beaucoup de preuves de l’action bénéfique d’un régime riche en fibres sur le microbiote et la baisse de l’inflammation.