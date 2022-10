10 remèdes maison pour un soulagement naturel de l’anxiété

STOCKFOUR / SHUTTERSTOCK Profiter du soleil 15 minutes par jour Une exposition à la lumière du jour est le meilleur moyen d’augmenter son niveau de vitamine D – qui peut diminuer les signes de dépression et d’anxiété. Non seulement une exposition de 15 minutes au soleil détend votre esprit stressé, mais elle vous permet de profiter d’activités de plein air. Et plus le milieu est naturel, plus les bienfaits sont importants. Une étude publiée en 2019 a révélé que les personnes qui passaient 120 minutes ou plus par semaine dans la nature étaient plus susceptibles d’être en bonne santé ou d’avoir un bien-être élevé que celles qui ne passaient pas de temps dans la nature. Une étude japonaise a démontré que les gens qui avaient marché à travers une forêt pendant 20 minutes présentaient un taux d’hormones de stress plus bas après leur activité, que ceux ayant fait une promenade équivalente en milieu urbain. En zone urbaine, recherchez donc les parcs ou les rues tranquilles, bordées d’arbres pour y faire une promenade. Jetez donc un oeil à ces 25 randonnées pédestres à faire cet automne au Québec!

NOPPANON INTARACHOT/SHUTTERSTOCK Faire de l’exercice physique Non seulement l’exercice augmente-t-il l’estime de soi, mais il emplit votre corps d’endorphines bienfaisantes. Même de brèves promenades d’environ 10 minutes peuvent améliorer l’humeur. Certains chercheurs croient même que l’augmentation de la chaleur corporelle, conséquente à l’exercice, modifie pour le mieux les circuits neuronaux contrôlant les fonctions cognitives et l’humeur, y compris celles régulées par la sérotonine, un neurotransmetteur. Les chercheurs croient que cette réaction améliore l’humeur, relaxe et atténue l’anxiété. En plus, un meilleur sommeil diminue le stress. L’exercice améliore aussi la fonction cognitive globale. Il est plus facile de maigrir et de rester en forme grâce à ces 6 postures de yoga.