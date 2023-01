12 remèdes naturels contre la nausée

La nausée peut avoir une multitude de causes: le mal des transports, une grossesse ou la grippe intestinale. Elle peut aussi être causée par des substances mal tolérées par l’organisme, qui cherchera à s’en débarrasser. Une commotion cérébrale, une crise cardiaque, certains cancers et la chimiothérapie peuvent également être à l’origine de la nausée. Heureusement, il existe plusieurs remèdes pour calmer les maux de cœur.

Gingembre

La racine de gingembre est utilisée en Chine depuis plus de 2 000 ans pour soigner la nausée. Le gingembre semble très efficace contre le mal des transports et les nausées matinales.

Les élèves d’une école navale qui prenaient la mer pour la première fois – et ce, par mauvais temps – ont participé à une étude. Certains élèves ont consommé 1 gramme de poudre de gingembre, et d’autres, un placebo. Ceux qui ont pris le gingembre ont nettement moins souffert de nausées, vomissements et sueurs froides que ceux qui avaient reçu le placebo.

D’autres études ont donné des résultats moins probants, mais comme la racine est inoffensive et relativement abordable, elle mérite qu’on en fasse l’essai, particulièrement auprès des femmes enceintes.

Pour préparer une infusion, il suffit de peler un morceau de ce rhizome – tige souterraine et parfois subaquatique remplie de nutriments –, puis de hacher ou de râper l’équivalent d’une cuillerée à thé comble de ce morceau de gingembre que l’on fait infuser 10 minutes dans 1 tasse d’eau bouillante. Vous pouvez prendre l’infusion chaude ou légèrement refroidie.

À défaut de gingembre frais, on peut manger quelques biscuits au gingembre ou croquer un morceau de gingembre confit.

Pour le mal des transports, mastiquez un morceau de 1 gramme (environ 2,5 cm) de gingembre cru et pelé, ou de gingembre confit quelques heures avant de partir (puis, toutes les 4 heures durant le voyage).

Pour les nausées matinales, prenez 1 gramme de gingembre frais ou confit tous les matins. D’ailleurs, le gingembre est parfois plus efficace quand on le prend à jeun.

Évitez toutefois la poudre de gingembre qui, en grandes quantités, pourrait présenter des risques de santé notamment pour les femmes enceintes. En surdosage, le gingembre peut provoquer des brûlures et des maux d’estomac, de la diarrhée, des menstruations plus abondantes et même des nausées…

