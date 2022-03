Tout savoir sur la mauvaise haleine

Kamonwan Wankaew/Shutterstock

D’où vient la mauvaise haleine?

Les visites ratées chez le dentiste favorisent la prolifération des bactéries et la formation d’une substance qui durcit, la plaque. Si elle n’est pas nettoyée, elle se convertit en tartre qui s’incruste entre les gencives et les dents, donnant mauvaise haleine mais pas seulement: le tartre peut causer une infection, une récession des tissus, une érosion de l’os et, au final, la perte d’une dent. Après 30 ans, environ 7 Canadiens sur 10 souffrent d’une maladie des gencives, mais sa forme la plus légère – la gingivite – se corrige moyennant des soins dentaires plus réguliers.

Dans 80 à 90% des cas, la mauvaise haleine provient de bactéries qui vivent sur l’arrière de la langue. Elles se nourrissent des particules de nourriture coincées entre les dents et dans les sillons de la langue, excrétant des composés de soufre puants au cours de leur digestion. Vous connaissez déjà la solution à ce problème: vous brosser les dents et passer un fil dentaire tous les jours.

Le rôle des amygdales

Nos amygdales combattent les infections virales et bactériennes, mais peuvent s’infecter elles aussi. L’amygdalite et les calculs amygdaliens – dépôts de calcium formés par des particules de nourriture et des bactéries mortes – peuvent donner mauvaise haleine. On a souvent recours aux bonbons à la menthe et au rince-bouche, mais Aaron Burry, directeur adjoint de l’Association dentaire canadienne, fait observer que le sucre des bonbons alimente les bactéries et que le rince-bouche supprime aussi les bonnes et peut donc déséquilibrer le milieu buccal si on s’en sert trop souvent. Pour déloger les calculs amygdaliens, mieux vaut se gargariser avec de l’eau tiède additionnée d’une demi-cuillerée à café de sel.

La mauvaise haleine matinale

Nous connaissons tous quelqu’un (peut-être soi-même) qui a l’haleine lourde au lever. Quand nous dormons, nos glandes salivaires sécrètent moins de salive, ce qui nous évite d’avaler trop souvent ou de baver, mais assèche l’intérieur de la bouche, surtout si nous ronflons ou respirons par la bouche. La salive est un antibactérien naturel; si elle vient à manquer, les bactéries prolifèrent et s’alimentent à volonté, émettant des piquants composés de soufre qui sont le principal facteur de la mauvaise haleine. Aaron Burry recom­mande de boire plus d’eau pendant la journée et moins de caféine et d’alcool, qui déshydra­tent. Mâcher de la gomme sans sucre de 15 à 20 minutes par jour peut stimuler les glandes salivaires.

