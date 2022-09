Lombalgie: pourquoi votre traitement ne fonctionne pas

DEAN DROBOT/SHUTTERSTOCK

Mobilité diminuée

Sur le chapitre du mal de dos, plane beaucoup de confusion et de souffrance. «La lombalgie est devenue la première cause mondiale d’invalidité», précise le professeur Martin Underwood, de l’Université de Warwick au Royaume-Uni, et co-auteur d’articles sur ce mal dans la revue The Lancet. Plus de 540 millions de personnes en souffriraient dans le monde. Selon les études récentes d’une équipe internationale de médecins et de chercheurs, la lombalgie serait souvent inadéquatement traitée. «Les croyances publiques, les pratiques médicales et les politiques en milieu professionnel ont progressivement imposé l’idée que la lombalgie était un problème médical requérant l’arrêt des activités courantes». Et comme l’inverse est aussi vrai, voici ce qu’il faut faire pour votre dos.

