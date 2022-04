La psychothérapie contre la lombalgie

staras/Shutterstock

Plus de 80% des adultes américains souffriront de lombalgie chronique au cours de leur vie, et ces douleurs dans le bas du dos sont notoirement difficiles à soigner surtout si elles n’ont pas de cause claire, comme c’est le plus souvent le cas. Une étude récente de l’université du Colorado a examiné les effets potentiels d’un traitement psychologique dans ces cas-là, et il semble bien que ça marche. Les deux tiers des patients qui ont suivi quatre semaines de thérapie de retraitement de la douleur, technique élaborée par le psychothérapeute Alan Gordon à Los Angeles, ne souffraient plus ou presque un an après.

La thérapie repose sur l’idée que la douleur chronique résulte d’une hypersensibilisation de certains réseaux neuronaux, qui surréagissent même à des stimuli douloureux légers sans blessure ou après guérison. Si la douleur aiguë est un signal d’alarme qui prévient d’un problème organique, la douleur chronique serait plutôt une fausse alarme qui n’arrête jamais. Dans les séances de retraitement, les patients apprennent à apprivoiser la douleur en exécutant des mouvements qu’ils n’osaient plus faire.

Ces résultats confirment que le traitement psychologique de la douleur lombaire chronique peut procurer un soulagement puissant et durable, donc rendre moins nécessaires la médication, la chirurgie et d’autres traitements invasifs non seulement coûteux, mais souvent inefficaces et parfois même dangereux.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé!