Il y a près de deux ans, le pays adoptait la loi sur l’accessibilité afin d’identifier et de lever les obstacles pour les personnes handicapées. A-t-on fait des progrès? Tout cela prend du temps, mais la loi nous a quand même donné plus de pouvoir. Ainsi, l’an dernier, au début de la pandémie, les discours du premier ministre Justin Trudeau étaient accompagnés d’une traduction en langue des signes; et nous avons pu exiger et effectuer certains changements presque sur-le-champ. De nombreux Canadiens sont sourds ou malentendants. Pour leur propre protection, il était essentiel de leur faire comprendre les enjeux de cette crise sanitaire mondiale.

Petrushin Evgeny/Shutterstock

Si vous aviez une baguette magique…

Si vous aviez une baguette magique, quel obstacle à l’accessibilité lève­riez-­vous?

Difficile à dire, car chaque situation est différente – et c’est là justement le message qu’il faut passer quand on parle de lever les obstacles. C’est plus qu’une «affaire de rampes», comme nous le répétons. L’accessibilité ne se réduit pas à la mobilité: il y a les troubles de la communication, les déficiences cognitives, les incapacités sensorielles – chaque groupe a ses propres défis à relever. Cela dit, nous sommes tous affectés par certains comportements et problèmes structurels. Le mouvement Black Lives Matter a révélé que la société tout entière reposait sur des structures privilégiant un groupe plus que l’autre, et cela est également vrai en matière de handicaps.

