Le bruxisme expliqué et des remèdes maison contre le grincement des dents

1 / 9

Erika Bisaillon pour Sélection du Reader's Digest; Paladjai/Shjutterstock

Qu’est-ce que le bruxisme?

Le bruxisme se définit comme le grincement ou le serrement involontaire des dents. Le grincement des dents se produit le plus souvent durant le sommeil parce que la pression exercée sur les dents est supérieure à celle exercée durant les périodes d’éveil.

Près d’un adulte sur douze grince des dents la nuit, selon une étude publiée dans Critical Reviews in Oral Biology and Medicine. Pour la plupart des gens, le grincement des dents ne cause pas beaucoup de dommages, mais pour d’autres, il peut entraîner une usure prématurée de l’émail, un déchaussement des gencives, des douleurs à la mâchoire ou des dents fracturées. Pour éviter de grincer des dents, quelle qu’en soit la cause, nous avons discuté avec des experts qui proposent des remèdes maison.

N’hésitez pas à adopter ces bonnes habitudes de dentistes pour prévenir la carie dentaire.