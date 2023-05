J’ai pris du magnésium pour m’aider à dormir pendant un mois: voici ce qui s’est passé

ZADVERI/GETTY IMAGES Quels sont les avantages du magnésium? Les résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2012 ont révélé que 43% des adultes canadiens avaient un apport alimentaire en magnésium inférieur au besoin moyen estimatif. Au Québec, cette proportion est légèrement inférieure (35%). La raison est simple: l’alimentation actuelle, riche en produits raffinés, ne fournit parfois pas assez de magnésium. Découvrez les multiples bienfaits et vertus santé du magnésium. C’est peut-être en partie pour cette raison que Statistique Canada rapporte qu’elle a observé une augmentation de 42% des symptômes nocturnes d’insomnie chez les adultes (passant de 16,8% à 23,8%) entre 2007 et 2015. En plus du fait que le magnésium régule et aide à optimiser la libération des hormones du corps qui jouent un rôle dans le sommeil – comme la sérotonine et la mélatonine – le magnésium est un minéral qui: détend les muscles;

apaise l’esprit;

équilibre la glycémie. Ces trois bienfaits du magnésium contribuent également à une douce détente et à une nuit reposante. Il est important de ne jamais mélanger la prise de suppléments de calcium à celui de suppléments de magnésium. La prise concomitante de ces deux minéraux pourrait en diminuer l’efficacité. Découvrez d’autres suppléments ou combinaisons de médicaments à ne pas mélanger.

GRACE CARY/GETTY IMAGES Combien de temps faut-il au magnésium pour aider à dormir? Même si le magnésium peut ne pas fonctionner du jour au lendemain, j’ai remarqué que les effets ne tardaient pas à s’installer. Alors que Katie Bressack conseille de prendre le magnésium une heure avant le coucher, je l’ai simplement pris le matin avec mes multivitamines et mon café pour le laisser agir dans mon système. (Boire de l’eau trop près de l’heure du coucher peut aussi me tenir éveillée la nuit!) Les deux premières nuits, j’avais des doutes quant à l’efficacité du magnésium sur mon sommeil. Cependant, après les deux premières semaines, j’ai définitivement remarqué que je me reposais mieux et que je me sentais mieux dans ma peau. Trois semaines plus tard, je me sentais bien; et après un mois, j’ai eu ce que j’appelle depuis «le meilleur sommeil de ma vie». (Depuis environ trois mois maintenant, j’ai un excellent sommeil.) Découvrez quoi faire aujourd’hui pour mieux dormir cette nuit et jetez un oeil aux étapes à suivre pour avoir un sommeil réparateur.