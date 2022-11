Hypothyroïdie et hyperthyroïdie: quelle est la différence?

Apprenez la différence entre l’hypothyroïdie et hyperthyroïdie, et ce qu’il faut faire si vous êtes peut-être atteint d’une maladie de la thyroïde.

Située dans la partie avant inférieure du cou, la glande thyroïde est petite et en forme de papillon, mais son impact sur le fonctionnement normal du corps est grand. (Vous avez besoin de preuves? Jetez un coup d’œil sur ces 13 faits fascinants sur la thyroïde.) Plus de 12 millions d’Américains souffriront d’une maladie de la thyroïde dans leur vie, selon l’Association américaine de la thyroïde (ATA), et un énorme 60% de ces cas ne seront jamais diagnostiqués. L’hyperthyroïdie et l’hypothyroïdie sont deux des maladies de la thyroïde les plus courantes – et difficiles à détecter.

Lisez ce qui suit pour apprendre la différence entre ces deux maladies courantes ainsi que pour savoir ce qu’il faut faire si vous pensez que vous pourriez être atteint d’hyperthyroïdie ou d’hypothyroïdie.

Le fonctionnement de la thyroïde

Les hormones produites par la thyroïde ont un impact sur chacune des cellules du corps. «Les hormones thyroïdiennes, qui sont un peu comme une pilule énergétique, sont essentielles. Elles ont un impact sur chacun des systèmes organiques: le métabolisme, les poumons, les os, le cœur, etc. Voyez-les comme l’huile à moteur d’une voiture. Le moteur ne fonctionnera pas correctement s’il y en a trop ou pas assez», explique le Dr Victor J. Bernet, président désigné de l’ATA et président de la division d’endocrinologie de la clinique Mayo à Jacksonville, en Floride.

La glande pituitaire située dans le cerveau libère sa propre hormone, la thyréostimuline ou l’hormone thyréotrope (TSH), qui fait en sorte que la thyroïde pompe de la thyroxine (aussi appelée T4) et de la triiodothyronine (ou T3). La T3 ainsi que la T4 aident le corps à remplir des fonctions essentielles, notamment la circulation sanguine et la régulation de la température, selon les experts médicaux de la California Northstate University. Et si l’une de ces hormones présente des niveaux en dehors des normes, vous pourriez commencer à noter l’apparition de symptômes (comme ces 13 signes courants d’une maladie de la thyroïde).

«Il est normal que les niveaux hormonaux varient de quelques points. Mais quand celui de la thyroïde est aux antipodes de la normale, il est plus difficile pour votre «moteur» de fonctionner correctement, tout comme pour une voiture quand le niveau d’huile est très bas ou très haut sur la jauge. Les symptômes sont alors plus prononcés», de dire le Dr Bernet.

Les taux d’hyperthyroïdie et d’hypothyroïdie aux États-Unis

Lorsqu’on compare l’hyperthyroïdie et l’hypothyroïdie, cette dernière est trois fois plus courante.

D’après les dernières données de l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales (NIDDK), 4,6% des Américains âgés de plus de 12 ans sont atteints d’hypothyroïdie, c’est-à-dire environ 1 personne sur 20. L’hyperthyroïdie touche environ 1 Américain sur 100 ou 1,2% des personnes de plus de 12 ans. Pour l’Association américaine de la thyroïde (ATA), les femmes sont beaucoup plus sujettes que les hommes à développer les deux maladies – et n’importe quel problème thyroïdien en fait. C’est également le cas des personnes âgées de plus de 60 ans, explique le Dr Bernet, à tel point que certains groupes de travail sur la santé considèrent faire du dépistage des maladies de la thyroïde un test courant après cet âge (au même titre qu’une mammographie ou une scintigraphie osseuse). Cela ne fait cependant pas encore partie des examens de dépistage de routine recommandés pour les personnes âgées.

Les signes et les symptômes de l’hyperthyroïdie

«Les symptômes de l’hyperthyroïdie comprennent une intolérance à la chaleur ou encore l’insensibilité au froid. Une perte de poids non souhaitée, l’anxiété ou la nervosité, un cœur qui s’emballe, des difficultés à s’endormir ou des défécations plus fréquentes peuvent aussi se manifester», explique le Dr Bernet.

Les mains qui tremblent, l’irritabilité et les sautes d’humeur sont aussi des symptômes souvent notés chez les personnes atteintes d’hyperthyroïdie, selon le NIDDK. «Un gain de poids inattendu sans que des changements aient été apportés dans le style de vie, un pouls plus lent, une peau plus sèche, des selles moins fréquentes, une intolérance au froid et une plus grande fatigue font partie des symptômes courants de l’hypothyroïdie», déclare le Dr Bernet.

Les Instituts nationaux de la santé (NIH) ajoutent visage bouffi, diminution de la sudation et dépression à la liste des signes d’hypothyroïdie.

«La fatigue, des changements capillaires et, chez les femmes, des changements menstruels peuvent se manifester tant dans le cas de l’hyperthyroïdie que de l’hypothyroïdie», ajoute-t-il.

Vous pouvez aussi souffrir d’hypothyroïdie subclinique ou d’hyperthyroïdie qui peut entraîner des symptômes plus légers, mais tout de même notables.

Les facteurs de risque de l’hyperthyroïdie et de l’hypothyroïdie

La génétique joue un rôle dans les maladies de la thyroïde, dont l’hyperthyroïdie et l’hypothyroïdie. Selon les NIH, les femmes qui étaient enceintes dans les six mois précédents, les diabétiques de type 1 ou les personnes souffrant d’anémie pernicieuse (un nombre insuffisant de globules rouges dans le corps) sont également plus à risque de souffrir d’hyperthyroïdie et d’hypothyroïdie.

«Les effets environnementaux ou les infections précédentes peuvent aussi jouer un rôle», ajoute le Dr Bernet.

Certains facteurs de risque de l’hyperthyroïdie et de l’hypothyroïdie peuvent varier. L’hyperthyroïdie peut être déclenchée par une consommation élevée d’iode (qu’on trouve dans les algues de mer, la morue et les produits laitiers, selon les NIH). L’hypothyroïdie, pour sa part, peut être causée par d’autres problèmes liés à la thyroïde (comme le goitre ou les radiations de la glande pour traiter un cancer de la thyroïde, par exemple).

Quand faut-il se faire traiter pour ces maladies de la thyroïde?

Plusieurs des symptômes courants de l’hyperthyroïdie et de l’hypothyroïdie peuvent être causés par d’autres facteurs. C’est pourquoi le Dr Bernet recommande d’être vigilant.

«Surveillez vos symptômes durant deux à quatre semaines avant d’aller chercher un avis médical. Évidemment, plus vous avez de symptômes, plus les raisons sont bonnes de consulter votre médecin. Vous pouvez souvent obtenir des réponses d’un médecin de première ligne. Si vous préférez consulter un spécialiste, voyez un endocrinologue», conseille-t-il.

Le diagnostic d’hyperthyroïdie et d’hypothyroïdie

Vous croyez avoir des problèmes de thyroïde? Des tests de laboratoire peuvent être réalisés pour confirmer si vous êtes atteint d’hypothyroïdie ou d’hyperthyroïdie, selon le Dr Bernet. Les symptômes thyroïdiens ne sont pas spécifiques et uniques à la thyroïde. Toutefois, il est important d’écarter d’autres causes avant d’entreprendre un traitement, particulièrement si vos niveaux thyroïdiens ne sont que légèrement anormaux.

La production d’hormones thyroïdiennes est contrôlée par l’axe hypothalamo-pituitaire de la glande thyroïde. La thyréostimuline (TSH) est libérée lorsque les niveaux d’hormones thyroïdiennes sont bas afin de stimuler les cellules thyroïdiennes à produire davantage d’hormones thyroïdiennes (T4 et T3). La TSH peut vous donner une idée approximative de combien de T3 et T4 sont produites.

«La TSH est élevée dans l’hypothyroïdie alors que les personnes souffrant d’hyperthyroïdie en présentent un niveau plus bas que la normale. Les tests permettent de diagnostiquer 99% des patients», ajoute le Dr Bernet.

Cela étant dit, rappelez-vous qu’il y a pas mal de choses que les tests standards de la thyroïde ne peuvent vous révéler.

«Lorsqu’un traitement est nécessaire, on ne peut pas prendre de raccourci quant aux résultats de laboratoire sur les niveaux de TSH. C’est une matière à discussion entre patient et médecin. Lorsque votre médecin reçoit les résultats des tests de laboratoire sur la TSH, il les examinera pour s’assurer que rien d’autre n’est en cause. Comme un goitre ou une thyroïde hypertrophiée. Souvent, le test sanguin est refait plus tard pour garantir un diagnostic solide», explique-t-il.

Les niveaux de T3 et de T4 peuvent également être mesurés par des tests sanguins.

Le traitement de l’hyperthyroïdie et de l’hypothyroïdie

«C’est vraiment difficile de soigner l’hyperthyroïdie ou l’hypothyroïdie par l’alimentation, mais la diète peut jouer un rôle pour en ralentir le développement. Le sommeil et l’exercice sont également importants mais ne peuvent tout régler seuls», selon le Dr Bernet.

Voici en quoi consistent les stratégies de traitement:

Hyperthyroïdie: traitements pharmaceutiques (médicaments antithyroïdiens ou bêta-bloquants), utilisation d’iode radioactif, chirurgie de la thyroïde, réduction de la consommation d’iode dans l’alimentation.

traitements pharmaceutiques (médicaments antithyroïdiens ou bêta-bloquants), utilisation d’iode radioactif, chirurgie de la thyroïde, réduction de la consommation d’iode dans l’alimentation. Hypothyroïdie: traitements pharmaceutiques avec la lévothyroxine pour introduire une hormone pratiquement identique à celles produites normalement par votre thyroïde.

La méthode de traitement choisie résulte d’une discussion sérieuse entre un médecin et son patient, selon le Dr Bernet. (Parlant de communication avec votre médecin, lui avez-vous posé ces questions importantes récemment?)

«En expliquant le pour et le contre de chaque méthode, nous mobilisons les patients pour voir quelle option de traitement convient le mieux à leur style de vie et à leur tableau clinique», conclut-il.

