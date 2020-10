COVID-19: 12 choses qu’il faut laver quand on rentre à la maison

1 / 13

AMRIPHOTO/GETTY IMAGES

Désinfecter ou nettoyer?

La distanciation sociale et le confinement sont des mesures importantes pour aplanir la courbe et ralentir la contagion de la COVID-19. La désinfection et le nettoyage de tout ce qui entre dans votre maison – vous inclus – sont également essentiels.

Les scientifiques et le milieu médical poursuivent leur recherche sur les divers modes de transmission de la COVID-19. Ils misent tous sur de bonnes mesures d’hygiène pour gagner la bataille. Mais comment vous assurer de la propreté de tout ce qui entre chez vous?

«Un des défis que nous affrontons est d’avoir, d’une part, beaucoup de données sur le virus de la COVID-19, le SARS COV-2, et, de l’autre, peu de résultats de recherche sur sa survie sur les surfaces», souligne Meghan A. May, professeure de microbiologie et de maladies infectieuses au collège d’ostéopathie de l’Université de la Nouvelle-Angleterre. «Le SARS COV-2 est heureusement très vulnérable à plusieurs désinfectants, dont les vaporisateurs et gels à base d’alcool, les composés d’ammonium, les détergents, les nettoyants avec javellisant et la chaleur.»

Santé Canada souligne que le virus à l’origine de la COVID-19 et les autres virus respiratoires se retrouvent plus fréquemment sur les surfaces souvent touchées avec les mains. Il faut donc nettoyer ces surfaces, puis les désinfecter, pour réduire le risque de propagation à la maison et dans les environnements communautaires. Mais quelle est la différence entre nettoyage et désinfection?

Le nettoyage des surfaces avec de l’eau et du savon (ou un détergent) diminue le nombre de microbes qui s’y trouvent. Les nettoyants ne tuent pas nécessairement les microbes, mais le processus peut en réduire le nombre et contribuer à diminuer le risque de propagation.

Désinfecter implique l’utilisation de désinfectants chimiques approuvés par Santé Canada, pour tuer les microbes sur les surfaces. Il est conseillé de porter des gants en caoutchouc jetables, dont vous vous débarrassez après usage, pour vous protéger la peau. Assurez-vous de vous laver les mains immédiatement après le nettoyage.

Selon Samara Geller, analyste principale de recherche et données du Environmental Working Group (EWG), il est important de suivre attentivement le mode d’emploi de certains produits désinfectants pour obtenir leur pleine efficacité, qui atteint parfois jusqu’à 99,9% sur certains agents pathogènes. «Il arrive trop souvent que l’on saute une ou plusieurs étapes de désinfection.»

Voici tout ce à quoi il faut penser dès le retour à la maison.