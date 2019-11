Les 12 révélations d’un vendeur de chaussures

1- Ne prenez pas un 7 si vous chaussez du 9. La taille de vos pieds n’a rien à voir avec la coquetterie: je souhaite vous vendre des chaussures avec lesquelles vous pourrez marcher!

2- Personne n’a les deux pieds de la même taille. Chez les hommes, le gauche est généralement plus long, et, chez les femmes, c’est le droit! Comme je ne peux pas vous vendre des chaussures dépareillées, je vous suggère de prendre celles qui conviennent à votre pied le plus grand.

3- Je vends des chaussures, je ne les fabrique pas. Si je n’ai pas le modèle que vous recherchez, il m’est impossible de l’assembler vite fait dans l’arrière-boutique…

4- Il n’y a pas de mystère: une paire de chaussures à 20$ n’offrira jamais le confort d’une paire à 120$. Et elle n’aura pas non plus la même durée de vie.

5- Ce n’est pas parce que je m’agenouille à vos pieds que je suis votre esclave soumis! N’abusez pas de la situation… Nous ne sommes pas là pour jouer les paillassons.

6- L’appareil qui sert à mesurer vos pieds pour déterminer votre pointure s’appelle un pédimètre. Expliquez à vos enfants qu’il doit rester bien à plat sur le sol et qu’il n’est pas destiné à être brandi dans les airs en direction de ma tête. Merci d’avance.

7- S’il vous plaît, ne me faites pas patienter 10 minutes pendant que vous terminez votre conversation téléphonique. Et si je vous infligeais le même traitement?

8- N’essayez pas les modèles exposés s’ils ne correspondent à votre pointure. Vous allez les déformer et vous risquez de vous faire mal.

9- Si vos chaussures ne vous conviennent pas, nous vous les échangerons avec plaisir, mais elles doivent être dépourvues de toute marque d’usure. Un conseil: avant tout achat, prenez le temps de faire quelques pas dans le magasin…

10- Cela fait une demi-heure que je m’occupe de vous, et vous me dites qu’il vous faut l’avis de votre conjoint… La prochaine fois, venez avec lui!

11- Vous voulez vraiment partir avec les socquettes que le magasin prête pour l’essayage? Celles que tout le monde utilise? Si elles vous plaisent tant, prenez-les!

12- Si vous portez vos chaussures tous les jours, elles donneront des signes de fatigue au bout d’un an. Ce n’est pas un défaut de fabrication.