COVID-19: 11 choses que vous devez vraiment nettoyer maintenant

SMARTSTOCK/GETTY IMAGES

Les clés

Il semblerait que tout le monde quitte la maison en apportant à peu près les mêmes objets, soit le portable, le porte-monnaie et les clés (et maintenant les masques et les lingettes!) Et qu’ont en commun ces trois objets indispensables? Vous l’aurez deviné, ils sont tous contaminés par des microbes… Les clés sont peut-être moins sales que le cellulaire ou la carte de crédit, mais vous les touchez fréquemment et en tous lieux. Pour avoir la conscience tranquille, désinfectez-les souvent pour qu’elles restent toujours brillantes et inoffensives.

