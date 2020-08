Douleurs aux seins: 10 raisons pour les expliquer

EMMA KAPOTES/RD.COM, ISTOCK/TWINSTERPHOTO

Vous êtes une femme après tout

Puberté, menstruation, préménopause et ménopause sont les étapes de la vie de la femme. Elles ont toutes un effet sur les taux hormonaux, ce qui se répercute sur la sensibilité des seins. «Les douleurs les plus courantes à la poitrine sont cycliques, liées aux menstruations et c’est normal», explique la Dre Ramos. La meilleure façon de savoir si mère nature est en cause consiste à tenir un journal de vos cycles et à noter vos symptômes pour en découvrir les constantes. Par ailleurs, les médicaments qui servent à soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, de la préménopause et de la ménopause (crèmes ou médicaments à l’estrogène et à la progestérone) peuvent aussi causer rendre les seins sensibles.

