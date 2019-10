Présenté par



Dépression nerveuse: 7 signes avant-coureurs à surveiller

Souffrez-vous d’une dépression nerveuse? Si vous êtes stressé, avez toujours faim et ne vous souciez plus de votre apparence, en plus de souffrir des symptômes suivants, vous pourriez être à risque.

1 / 9 ISTOCK/KIEFERPIX La dépression nerveuse et ses symptômes méconnus Une dépression nerveuse n’est pas une maladie physique ou mentale en tant que telle, mais elle pourrait bien être le signe avant-coureur d’un problème sérieux comme l’anxiété ou un état dépressif (dépression majeure). La clinique Mayo décrit la dépression nerveuse comme un état dans lequel le stress empêche le sujet de fonctionner normalement. Il existe plusieurs indices physiques, psychologiques et émotionnels de cet état, parfois difficiles à détecter. Prêtez attention aux signes et symptômes suivants, surtout si vous en décelez plus d’un et qu’ils durent plusieurs jours. Parlez de ces symptômes à votre médecin afin d’obtenir l’aide appropriée pour combattre ce grand stress et trouver un soulagement efficace. Essayez ces trucs pour apprendre à mieux gérer votre stress et votre anxiété. Si vous êtes stressée et ressentez les sept symptômes décrits ci-dessous, vous souffrez peut-être d’une dépression nerveuse.