Reflux gastro-œsophagien: 6 signes silencieux

Une toux, un nez bouché, des problèmes dentaires ou une voix rauque peuvent cacher un reflux gastro-œsophagien, plus communément appelé “reflux acide”. Si vous remarquez l’un des signes suivants, consultez le médecin, surtout si vous avez des brûlures d’estomac.

1 / 6

ANUT21NG PHOTO / SHUTTERSTOCK

Voix rauque ou mal de gorge

Un mal de gorge qui ne disparaît pas et qui ne s’accompagne pas de symptômes typiques du rhume, comme un écoulement nasal par exemple, peut être dû à un reflux acide. «Vous avez mal à la gorge parce qu’un peu d’acide remonte de votre œsophage et vous irrite la gorge», explique la Dre Gina Sam, directrice du Centre de motilité gastro-intestinale du Mount Sinai à New York. Un enrouement inexpliqué est un symptôme qui est plus manifeste le matin, parce que la remontée de l’acide se fait pendant la nuit alors que vous êtes étendu. N’hésitez pas à tester l’un de ces 20 remèdes naturels contre le mal de gorge.