9 signes que vous souffrez d’une dépression saisonnière d’été

LINDA-MOON/SHUTTERSTOCK

La vie dans le Sud

Selon Julienne Derichs, «sans en connaître vraiment la cause, il semblerait que les Américains des états du Sud soient plus sujets au trouble affectif saisonnier que ceux du Nord.» Sachant que la température dans les latitudes moins nordiques est plus élevée et que les nuits sont plus chaudes (mauvais sommeil), il se pourrait que le risque de TAS estival soit supérieur dans le sud du continent.