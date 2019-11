Présenté par



Faut-il renoncer à l’heure d’été?

L’heure d’été ne fait pas l’unanimité, et pour cause! Blake Shaffer, économiste spécialisé dans l’environnement et l’énergie nous présente ses bons et ses mauvais côtés.

1 / 11 Liudacorolewa/Shutterstock À l’origine Il y a désaccord sur l’inventeur de l’heure d’été. Certains disent que c’est Benjamin Franklin. Pouvez-vous nous éclairer? Je ne dirais pas que Franklin l’a inventée, mais il a été l’un des premiers à souligner l’absurdité de perdre des heures à dormir en plein jour dans un essai satirique publié en 1784. On sait en revanche que Port Arthur en Ontario (aujourd’hui Thunder Bay) a été le premier endroit au monde à introduire l’heure d’été, en 1908. Notre pays peut donc s’enorgueillir de cela. La grande question est la suivante: le changement d’heure aiderait-il à mieux dormir?