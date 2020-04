Commotion cérébrale: 7 symptômes à ne jamais ignorer

Quiconque ayant une blessure à la tête et une possible commotion cérébrale devrait être examiné par un professionnel de la santé. Si vous êtes la personne blessée, ne vous fiez pas uniquement à votre propre évaluation pour déterminer si votre état empire et si vous avez besoin d’être examiné de nouveau.

YACOBCHUK/GETTY IMAGES

Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale?

Chaque fois que vous vous cognez la tête – ou que votre tête est secouée brutalement (comme le coup du lapin dans un accident de voiture) –, vous pouvez subir un type de blessure au cerveau connu sous le nom de commotion cérébrale. Votre cerveau est généralement protégé par votre crâne, par un coussin de liquide céphalorachidien ainsi que par un solide ensemble de membranes appelées méninges. Lors d’une blessure à la tête, toutefois, le cerveau fait un mouvement de va-et-vient en frappant l’intérieur du crâne.

Les coups peuvent endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs, et causer un traumatisme crânien. Une perte de conscience temporaire (même si cela ne se produit pas toujours), des nausées et des vomissements, une vision double ou brouillée, de la confusion, des bourdonnements dans les oreilles et un mal de tête peuvent faire partie des symptômes qui en découlent. Ceux-ci arrivent souvent immédiatement, mais peuvent aussi se développer plus tard et durer des jours, des semaines ou même des mois.

Les gens qui souffrent d’une commotion cérébrale peuvent être sensibles à la lumière ou au bruit, démontrer de l’irritabilité, avoir de la difficulté à se souvenir de ce qui s’est passé avant ou après la blessure, connaître des changements d’humeur, de comportement ou de personnalité, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Les commotions cérébrales à répétition sont maintenant reconnues comme étant particulièrement dangereuses. Faites attention à ces signes que votre mal de tête pourrait cacher quelque chose de plus grave.

Voici plus de détails sur les symptômes d’une commotion cérébrale et sur certains autres symptômes qui pourraient indiquer une blessure encore plus grave.