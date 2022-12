7 raisons qui expliquent que votre nez est toujours bouché

3 / 7 TORWAISTUDIO/SHUTTERSTOCK L’air est trop sec Que ce soit en raison de l’air climatisé, du chauffage ou d’un déshumidificateur, la sécheresse peut également enflammer les tissus nasaux, ce qui vous donne une sensation de congestion. En vieillissant, ces tissus deviennent aussi plus secs. La combinaison des deux peut générer beaucoup de problèmes de congestion. La Dre Roditi recommande d’utiliser tout au long de la journée des vaporisateurs et des gels salins non médicamenteux en vente libre. De plus, l’air intérieur peut être jusqu’à 10 fois plus pollué qu’à l’extérieur! Découvrez des astuces pour facilement purifier l’air de votre demeure en y faisant disparaître tous les polluants et les allergènes.

Vous avez une sinusite «Pour ce qui est des infections, celles qui sont virales font partie des causes les plus fréquentes d'irritation nasale, laquelle rend les tissus enflés et enflammés», explique la Dre Roditi. Toutefois, la source peut aussi être fongique ou bactérienne. Beaucoup de personnes prennent leurs symptômes d'infection des sinus (un mal de tête, une diminution de l'odorat, une douleur ou une pression faciale) pour des allergies, un rhume ou la grippe, selon un sondage réalisé par l'Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA). Parce qu'un épisode chronique peut durer plus de 12 semaines, vous ne devriez pas attendre trop longtemps avant de consulter. Si vos symptômes et la congestion persistent et que vous ne semblez pas vous sentir mieux après 7 à 10 jours – particulièrement si vous avez une forte fièvre ou un sérieux mal de tête –, consultez votre médecin. «Votre corps peut combattre de nombreuses infections. Ce n'est pas tout le monde qui aura besoin d'un médicament ou d'un antibiotique, mais il faudra vous faire examiner si ça ne s'améliore pas», précise la Dre Roditi. N'hésitez pas à en apprendre plus sur les nombreux traitements que l'on peut s'administrer soi-même à la maison ainsi que des médicaments permettant de soulager les symptômes spécifiques d'une sinusite.