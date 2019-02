14 signes que vous êtes hypocondriaque

10 / 14

La gorge vous chatouille, c’est une pneumonie

Les hypocondriaques sont connus pour faire des scénarios de catastrophe : ils transforment le plus petit symptôme en l’issue la plus pessimiste, selon Forrest Talley, Ph. D. et psychologue clinique.

« Vos craintes ne peuvent se rendre à la raison et à la logique. C’est pourquoi il est bon que vous ayez un ami ou quelqu’un dans votre parenté à qui vous pouvez vous confier et qui va vous responsabiliser. Cette personne ne vous dira pas que vous inventez vos symptômes, mais elle doit vous rappeler que vous avez tendance à être hypocondriaque et que vous vous portez sans doute bien. »

