Le monde est en pleine crise sanitaire dû au Covid-19. Nous avons demandé à l’expert Jason Tetro de nous parler des mesures de prévention.

1 / 8

Robert Wei / Shutterstock.com

Le covid-19, au coeur des préoccupations mondiales

Coronavirus oblige, les virus sont devenus la préoccupation numéro un des gens. Comment éviter de s’y exposer?

Les gens aimeraient qu’on leur dise qu’il existe de meilleures manières de se protéger contre le coronavirus – maintenant appelé COVID-19 –, mais il n’existe pas de meilleures précautions que celles que vous devriez déjà prendre pour vous protéger contre les germes de la grippe et d’autres agents pathogènes: lavez-vous les mains fréquemment et évitez tout contact avec des surfaces touchées par beaucoup de gens – poignées de porte, poignées et boutons d’ascenseur.

Le coronavirus est l’une des maladies que l’on peut prévenir en se lavant les mains.