D'abord faire face à ses propres convictions Quand j'ai adopté les principes de la positivité corporelle, j'ai dû faire face à mes propres convictions, abandonner tous ces régimes et exercices conçus pour perdre du poids, et désavouer les critères de beauté basés sur la silhouette et la taille. Si j'ai maintenant plaisir à pratiquer l'haltérophilie et à suivre des cours de cardiovélo, j'ai du mal à ne pas retomber dans le calcul obsessionnel des calories. Je ne suis pas la seule. Sur mon compte Instagram, plusieurs femmes m'ont posé cette question apparemment simple: peut-on avoir une perception positive de son corps sans avoir pour autant envie de perdre du poids? La réponse est loin d'être simple. J'ai fini par oublier ce que le simple mouvement physique me permettait d'éprouver et par perdre de vue qu'on pouvait bouger sans viser la perte de poids. Je ne me suis jamais considérée comme une athlète, mais j'ai joué huit ans au soccer quand j'étais plus jeune, participé à des compétitions de danse trois années et pratiqué l'équitation une bonne décennie. Bouger était ma façon de m'exprimer, de m'affranchir du stress et de stimuler mon esprit. C'était une évasion saine, et j'ai appris à faire confiance à mon corps et à ignorer les mises en garde qu'on me servait sur ses incapacités.

La peur et la honte À la fin de l'école élémentaire, ma corpulence et mon apparence me valaient tant de tyrannie que j'ai eu peur de m'inscrire à l'équipe de soccer par crainte d'être la cible encore plus visible du ridicule. Et même si j'ai repris le jeu après avoir changé d'école, cette blessure affective et la crainte qu'on se moque de moi n'ont jamais vraiment disparu. L'exercice comme forme d'autopunition – pour avoir trop mangé, pour être trop grosse, parce qu'on se déteste – prenait la place de l'amour du mouvement lui-même. Comme d'autres adeptes de la positivité corporelle, je fréquente désormais le gym justement pour ça: bouger. J'ai redécouvert ce plaisir grâce au cardiovélo. Ce qui n'était au début qu'une solution de rechange aux sorties du week-end est devenu la dépendance la plus saine de mon existence. Il est vrai que j'espérais aussi que ce nouveau passe-temps s'accompagne d'une perte de poids. (Ça n'a pas été le cas.) J'avais du mal à accepter que ma nouvelle façon d'appréhender ma santé me laisse tout de même avec un corps plus gros. Pour surmonter la frustration, j'ai dû me livrer à un peu d'introspection qui m'a finalement fait apprécier tout ce que le mouvement régulier améliorait – mon tonus musculaire, mon endurance et, surtout, la confiance en moi.