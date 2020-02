Compter les calories, pour trouver un équilibre entre la prise et les dépenses caloriques? Voici la réponse de notre experte Abby Langer, diététiste.



Compter les calories pour maigrir

Depuis des décennies, on nous répète que, pour perdre durablement du poids, il faut calculer prise et dépense caloriques. Est-ce en train de changer?

Oui. La perspective sur la nutrition et la santé est aujourd’hui plus globale. On a compris que la qualité des aliments est plus importante que leur teneur calorique. À l’université, on nous enseignait qu’absorber 3500 calories de plus que nécessaire dans une journée faisait grossir de 500 g. Ce n’est pas faux, mais c’est trop simple. Les calories sont métabolisées différemment selon leur provenance, l’hérédité du sujet et sa flore intestinale.

