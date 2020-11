5 aliments qui donnent de l’énergie

1 / 6

D’où vient votre énergie?

Les éléments de base de l’alimentation – glucides (hydrates de carbone), protéines et lipides (graisses) – fournissent des calories, donc de l’énergie. Le corps humain transforme les glucides en glucose, sa principale source d’énergie. La consommation de glucides élève la quantité de glucose dans le sang, mesurée par l’indice de glycémie. L’élévation de la glycémie entraîne la production par le pancréas d’une hormone, l’insuline, dont la fonction est de faire pénétrer le glucose dans les cellules. Une fois là, le glucose fournit l’énergie à l’organisme. Une petite quantité de glucose non utilisée est entreposée dans les muscles et le foie sous forme de glycogène. Cette réserve sert quand le glucose sanguin fait défaut; tout excès se transforme en graisse.



Les protéines se transforment aussi en énergie dans l’organisme, mais de manière moins efficace. Il en va de même pour les graisses, qui, bien que plus concentrées en calories, sont plus lentes à digérer et à métaboliser que les glucides.

Les vitamines ne fournissent pas d’énergie. Leur rôle est surtout d’activer un grand nombre de fonctions métaboliques qui aboutissent à la production d’énergie. Un régime alimentaire bien pourvu en légumes, fruits, légumineuses et céréales répond presque toujours aux besoins de l’organisme en termes de vitamines et de minéraux. Certains fruits fournissent en plus des sucres qui sont rapidement convertis en énergie.

