15 mauvaises habitudes de conversation à éviter dès maintenant

Thomas Barwick/getty images

Évitez ces mauvaises habitudes de conversation

Les mauvaises habitudes de conversation peuvent jeter un froid et mettre un terme à une conversation, mais, le plus souvent, elles sont subtiles et insidieuses. La plupart des gens n’essaient pas d’être affreusement désagréables, mais même commettre ces erreurs d’étiquette en bavardant pourrait éventuellement mener à des problèmes de communication. «Notre culture est en général de moins en moins à cheval sur l’étiquette, mais plus particulièrement sur la manière dont nous nous parlons, passant des formalités à des conversations plus informelles, affirme Jan Goss, experte en étiquette et fondatrice de Show Up Well, une agence de consultation en la matière. Mais vous devez faire attention pour que le côté informel et familier de la conversation ne bascule pas dans l’impolitesse.»

Le truc pour ne pas franchir ce pas? Comprendre les règles d’étiquette de base et les appliquer d’une façon humaine, conseille-t-elle. «La gentillesse est au cœur d’une conversation polie. Mettez-vous à la place de l’autre personne et imaginez-vous comment vous vous sentiriez si quelqu’un vous parlait ainsi.»

Nous avons demandé à Jan Goss et à d’autres experts en étiquette de nous faire part des plus graves erreurs de conversation observées chez les gens – et sur la façon de les corriger afin de toujours savoir quoi dire.

