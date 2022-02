Les bienfaits d’une oreille compatissante

Inside Creative House/Shutterstock

Les bons amis rendent la vie belle et entretiennent la vivacité d’esprit. Selon une étude du JAMA Network, les sujets qui ont pu compter sur un auditeur compréhensif durant leur vie adulte possèdent une plus grande résilience cognitive et courent moins de risques de développer la maladie d’Alzheimer.

L’expression «résilience cognitive» désigne l’aptitude à garder l’esprit vif à tous points de vue – réflexion, mémoire, attention, prise de décision – alors même que le cerveau donne des signes de vieillissement ou d’altération maladive. On sait déjà que l’exercice et la stimulation mentale y contribuent, et la liste vient de s’enrichir d’un facteur.

Chez les sujets qui ont toujours pu trouver une oreille compatissante quand ils avaient besoin de se confier – celle d’un parent, ami ou voisin –, le cerveau était de quatre années plus jeune qu’on l’aurait prévu d’après leur âge.

On ne sait pas exactement pourquoi, mais on croit que le sentiment d’être écouté ouvre des voies neuronales nouvelles qui serviront à acheminer l’information là où il faut malgré les altérations dues à l’âge. Se sentir écouté peut aussi atténuer des effets du stress chronique sur le cerveau comme l’inflammation systémique.

