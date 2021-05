14 signes que vous souffrez du syndrome de l’imposteur (et comment le surmonter)

1 / 14

Qu’est-ce que le syndrome de l’imposteur?

Vous êtes-vous déjà demandé comment vous aviez obtenu votre emploi actuel, ou comment vous vous étiez retrouvé avec une famille aussi extraordinaire? Avez-vous déjà imaginé qu’on cesserait de vous aimer si on découvrait qui vous étiez vraiment? Craignez-vous qu’on vous «dévoile», même si vous n’avez jamais rien caché?

Si c’est le cas, vous pourriez souffrir d’un trouble psychologique courant, appelé le syndrome de l’imposteur. Il vous fait douter de vos propres capacités, vous donne un sentiment d’illégitimité et vous fait croire que vos réalisations sont le fruit du hasard, et non de vos talents, explique Sanam Hafeez, neuropsychologue et membre du corps professoral de l’Université de Columbia, à New York.

Même s’il ne figure pas dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), qui est la référence absolue pour le diagnostic des maladies psychiatriques, ce syndrome est décrit par les experts comme un trouble profond d’insécurité pouvant nuire à la carrière, à la vie privée et aux relations des personnes touchées. Elles peuvent se sentir indignes des bonnes choses, et craindre sans arrêt d’être «découvertes» et de tout perdre, précise Andrea J. Marsden, professeure adjointe en services sociaux et psychologie au Beacon College de Leesburg.

Toute cette peur peut mener à des troubles chroniques, comme la dépression ou l’anxiété. L’angoisse que suscite le syndrome de l’imposteur peut forcer la personne à surcompenser, ou à développer des comportements obsessionnels compulsifs.

L’anxiété chronique crée également un important impact sur la santé physique. Si votre réaction en lisant ces lignes est: «Mais c’est tout moi!», sachez que le syndrome de l’imposteur frappe sans distinction.

«Il n’est pas rare que l’on vive des épisodes occasionnels du syndrome de l’imposteur», souligne Andrea Marsden. «En fait, il se présente chez environ 70% de la population à un moment donné de leur vie.» Ces sentiments peuvent être déclenchés par un patron trop critique ou par un être cher, mais le syndrome de l’imposteur peut aussi survenir chez des gens qui manquent au départ de confiance en eux.

