10 cadeaux québécois pour la fête des Pères

Gâtez les papas de votre vie en leur offrant des produits québécois! Non seulement ça leur fera plaisir, mais également découvrir l’ingéniosité de nos entrepreneurs. Consultez notre guide pour trouver LE cadeau idéal!

Les produits Sang d’Ancre sont fabriqués à la main au Québec avec des ingrédients naturels et offre une gamme de soins pour la barbe et la moustache.

SAQ

À celui qui aime le gin

Après une gorgée, papa sera conquis par le gin québécois Tarit-Carré conçu à base de différents végétaux dont les baies de sureau, de genièvre et d’argousier, d’écorces d’orange et de pamplemousse, du poivre des dunes et des racines d’iris. Surprenant et totalement rafraichissant.

SAQ, 62,50 $